Daha önce de şelaleyi gezdiğini anlatan Bey, Erzurum Valisi Okay Memiş ve ilgililerin girişimleri sonucu yapılan çevre düzenlemesiyle şelalenin ayrı bir güzelliğe kavuştuğunu dile getirdi. Bey, fırsat buldukça ülkenin güzel yerlerini gezmeye çalıştıklarını anlatarak, "Tortum Şelalesi sonbaharın renkleriyle büyüleyici güzelliğe bürünmüş. Yağışların az olması ve mevsimden dolayı şelale fazla coşkulu akmıyor ama yine de buraları gezmek çok güzel" diye konuştu.