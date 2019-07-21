Otokar, Akrep II zırhlı araç ailesinin ilk üyesi ve aynı zamanda Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı "Akrep IIe" arazide boy göstermeye başladı

- Geliştirme ve kalifikasyon çalışmalarına devam eden "Akrep IIe"nin elektrik motoru kalibrasyonu çalışmaları yapıldı, mobilite testleri kapsamında ivmelenme, frenleme ve direksiyon sistemi testleri tamamlandı

- Çeviklik, düşük termal iz, yüksek hız ve sessizlik gibi avantajlara sahip Akrep II, keşif gözetleme, ateş destek, hafif ateş destek ve lazer silahı aracı gibi versiyonlarla orduların güncel ve gelecek ihtiyaçlarını karşılayacak

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