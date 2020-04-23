Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Koronavirüs salgını, petrol sektöründe taşları yerinden oynattı. Küresel düzeyde günlük petrol talebinin 30 milyon varil düzeyinde düşmesi, üretim düzeyinin ayarlamaması fiyatları ve tüm ön görüleri alt üst etti.

“OPEC+” olarak nitelendirilen üretici ülkelerin, günlük 10 milyon varillik üretimi kısma kararı fiyatları yukarı çekmeye yetmedi. Brent petrol 16 dolara kadar düşerken, Batı Teksas tipi mayıs kontratlı petrol fiyatı negatifi gördü. Petrol, daha sonra bir miktar toparladı.

ÜLKELER POZİSYON ALDI

Bu fiyat hareketi ülkelerin pozisyon almasına yol açtı. Başta ABD ve Çin olmak üzere bazı ülkeler, tarihi bir düzeye gerileyen ucuz petrolden yararlanmak için kolları sıvadı. Bu ülkeler, stratejik depolarını doldurdu. Gözlemcilere göre, dünyada petrol depolayabilecek kapasite kalmadı.

Peki, Türkiye’de durum ne? Rafineriler ve akaryakıt dağıtım şirketleri, depoları ve tankerleri “ucuz” petrolle tümüyle doldurdu. Türkiye’nin değişik bölgelerinde depoları bulunan sektörün önde gelen bir işletmesinin sahibi, “Tüm depolar petrolle dolduruldu. Şu anda Türkiye’de hiç boş depo kalmadı” dedi.

Türkiye’nin stratejik depo kapasitesi ne kadar? Rafinerilerin, akaryakıt dağıtım şirketlerinin ve bazı özel sektör işletmelerinin sahip olduğu ya da kontrol ettiği depoların kapasitesi 7 milyon metreküp düzeyinde bulunuyor.

Türkiye’nin günlük petrol ürünleri tüketimi yaklaşık 100 bin metreküp. 70 günlük gereksinimi karşılayacak depolara petrol stoklandı.

CEYHAN’DAKİ KAPASİTE

Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) ve Irak boru hatlarının taşıdığı petrolün uluslar arası pazarlara transfer edildiği Adana-Ceyhan’da da 13-14 milyon varillik bir depo olanağı bulunuyor. Uzmanlar, bu depoların petrol ihracatçısı ülkeler Irak ve BTC ortaklarının kullanımında olduğunu belirtti.