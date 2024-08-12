Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarında son durum!
Türkiye, sıcak ve kurak havanın etkisiyle artan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İzmir, Sivas, Tokat, Elazığ, Mersin ve Bursa'da çıkan ormanlık, dağlık ve otluk alan yangınları söndürülürken; Manisa'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Manisa'nın Salihli, İzmir'in Karaburun, Sivas'ın Koyulhisar, Tokat'ın Erbaa, Elazığ'ın Keban, Mersin'in Silifke ve Bursa'nın Osmangazi ilçelerinde ormanlık, dağlık ve otluk alan yangınları çıktı.
MANİSAFotoğraf: DHA
Manisa'nın Salihli ilçesinde önceki gün ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Çelikli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda önceki gün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, dün gece boyunca kara ekipleri ile 2 gece görüşlü helikopter müdahale etti.
Dün havanın aydınlanmasının ardından diğer hava araçları da söndürme çalışmalarına dahil edildi.Fotoğraf: DHA
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Salihli ilçesinde önceki gün saat 14.40 sıralarında ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle yayılmıştı.
İZMİRFotoğraf: DHA
İzmir'in Karaburun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kösedere Mahallesi Boyabağ koyundaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait itfaiye ekipleri ile iş makineleri sevk edildi.
3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİFotoğraf: AA
Yerleşim yerlerine yakın noktaya sirayet eden yangında, dumandan etkilenen 3 kişi jandarma ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ayrıca bölgedeki bir kamp alanında kalan 40 kişi ile 20 evde ikamet eden 60 olmak üzere toplam 100 kişi AFAD, Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerince tahliye edildi.
Karaburun Kaymakam Vekili Mustafa Özbay, Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Toros bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.Fotoğraf: AA
Yangının söndürme çalışmalarına bazı vatandaşlar da iş makinesi ve traktörleriyle destek verdi.
AA'nın haberine göre; yangın, ekiplerin karadan müdahalesiyle bölgedeki evlere ve kamp alanına sıçramadan kontrol altına alındı.
SİVASFotoğraf: DHA
Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde çıkan anız yangınında dumanda etkilenen 5 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.
Ortaseki köyü Koçali mevkisinde anız yangını çıktı. Alevleri ve dumanları görenler itfaiye ekiplerine haber verdi.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına Koyulhisar ve Suşehri Belediyesi’ne ait 3 itfaiye aracı ve 22 kişilik personel sevk edildi.
Yangın sırasında 5 itfaiye eri dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen itfaiye erleri Koyulhisar İlçe Hastanesindeki ilk tedavinin ardından Suşehri Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
İtfaiye erlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Fotoğraf: DHA
Çok sayıda çam ağacının da zarar gördüğü yangın yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.
TOKATFotoğraf: AA
Tokat'ın Erbaa ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Tepekışla köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜFotoğraf: DHA
Ekiplerin yaklaşık 6 saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Erbaa ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahale ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Yangın yaklaşık 20 hektarlık alanı etkilemiş olup, söndürme çalışmalarında Valiliğimiz koordinesinde Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ve Tokat, Erbaa, Niksar, Almus Orman İşletme Müdürlükleri, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, Erbaa ile çevre ilçe ve belde belediyeleri, Tokat İl Sağlık Müdürlüğü, Tokat İl Özel İdaresi, kamu kurum kuruluşları görev almış ve vatandaşlarımızca da söndürme çalışmalarına destek verilmiştir. Saat 21.30 itibarıyla kontrol altına alınan orman yangını saat 22.45 civarında söndürülmüştür."
ELAZIĞ
Elazığ'ın Keban ilçesinde dağlık ve otluk arazide çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Akçatepe köyünün Fırat Nehri yakınlarındaki Siyame mevkisinde dün akşam dağlık ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, gece boyunca Orman Bölge Müdürlüğü, Keban Belediyesi itfaiye ve jandarma ekiplerince müdahale edildi.
Köylülerin de desteğiyle yangın kontrol altına alındı. Akçatepe köyü muhtarı Hadi Fırat, gece boyunca özverili çalışmalarından ötürü ekiplere teşekkür etti.
Köy sakinleri, ekiplere karpuz ikramında bulundu. Yangının çıkış nedenini belirlemek için araştırma başlatıldı.
MERSİNFotoğraf: İHA
Mersin'in Silifke ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Balandız Mahallesi'nin Kandil mevkisindeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 2 söndürme helikopteri, 10 arazöz ile 3 su tankı yönlendirildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Alevlerin etkilediği alanlarda soğutma çalışması yapıldı.
BURSAFotoğraf: AA
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Gündoğdu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Ekiplerin 1 uçak, 3 helikopter, 44 araç ve toplam 132 personelle müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.
Yaklaşık 15 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü bölgedeki soğutma çalışmaları yapıldı.
*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.