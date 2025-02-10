Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi canlı kanalda yayınlanacak? UEFA Uluslar Ligi play-off Milli maçı tarihi ve saati

        Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde tarih yazmak için sahaya çıkıyor. İstanbul'da taraftarının coşkulu desteğini arkasına alacak olan ay-yıldızlılar, Macaristan karşısında galibiyet arayacak. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki ekip, zorlu play-off mücadelesinden avantajlı bir sonuçla ayrılarak A Ligi'ne yükselme hedefini gerçekleştirmek istiyor. Futbolseverler ise heyecanla maçın detaylarını bekliyor. İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 20:58 Güncelleme: 10.02.2025 - 21:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türk futbolunda heyecan dorukta! A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan karşısına büyük bir hedefle çıkıyor. A Ligi'ne yükselmek. Rams Park’ta oynanacak kritik mücadelede Vincenzo Montella'nın öğrencileri, sahadan zaferle ayrılarak Türkiye'yi futbolun en üst seviyesine taşımak istiyor. Tribünlerin kırmızı-beyaz coşkuyla dolacağı karşılaşma, futbolseverlere unutulmaz bir gece vaat ediyor. Kritik eşleşme öncesinde futbolseverler, maç saati ve yayın bilgilerini merakla takip ediyor. İşte milli maç yayın bilgisi...

        • 2

          TÜRKİYE - MACARİSTAN PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off ilk maçı, 20 Mart 2025 tarihinde ikinci mücadele ise 23 Mart 2025 tarihinde oynanacak.

          İlk maç Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. İkinci maç ise Macaristan'da oynanacak. Her iki play-off müsabaka da TSİ 20.00'de başlayacak.

        • 3

          A MİLLİ FUTBOL TAKIMI UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI 2025

          20 Mart 2025 20.00 | Türkiye-Macaristan

          23 Mart 2025 20.00 | Macaristan-Türkiye

        • 4

          TÜRKİYE - MACARİSTAN PLAY-OFF MAÇI HANGİ KANALDA?

          Türkiye - Macaristan play-off maçının TRT ekranlarından naklen yayınlanması bekleniyor.

        • 5

          MACARİSTAN BU ETABA NASIL GELDİ?

          A Ligi'nde Almanya, Hollanda ve Bosna Hersek ile mücadele eden Macarlar, grubunu 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonunda 6 puanla tamamladı. Oynadığı 6 maçta 4 gol atarken, kalesinde 11 gole engel olamadı.

          Deplasmanda 5-0'lık ağır Almanya mağlubiyeti ile grup aşamasına başlayan Macaristan, sonra sahasında Bosna Hersek ile 0-0, Hollanda ile 1-1 berabere kaldı. Bosna Hersek'i deplasmanda 2-0 yenerek tek galibiyetini alan Macaristan, ardından deplasmanda Hollanda'ya 4-0 kaybetti ve evinde Almanya ile 1-1 berabere kaldı.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adana'da saldırı: 3 ölü
        Adana'da saldırı: 3 ölü
        Hamas: Esir teslimi bir sonraki duyuruya kadar ertelendi
        Hamas: Esir teslimi bir sonraki duyuruya kadar ertelendi
        "Elbisesi ve ayakkabısından tanıdık" Kahreden teşhis!
        "Elbisesi ve ayakkabısından tanıdık" Kahreden teşhis!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Emeklilerin zam farkı ödemelerinde tarih belli oldu
        Emeklilerin zam farkı ödemelerinde tarih belli oldu
        Uçuşlara 'kar' düzenlemesi
        Uçuşlara 'kar' düzenlemesi
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        10 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        10 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Trump: Gazzelilerin dönüş hakkı olmayacak
        Trump: Gazzelilerin dönüş hakkı olmayacak
        Altında yeni rekor: Trump yükselişte ne kadar etkili?
        Altında yeni rekor: Trump yükselişte ne kadar etkili?
        Frankowski, G.Saray için İstanbul'da!
        Frankowski, G.Saray için İstanbul'da!
        "Çaykara buna hazır değil"
        "Çaykara buna hazır değil"
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        Gerçek zamanlı vergi denetimi
        Gerçek zamanlı vergi denetimi
        Yasin Özcan resmen Aston Villa'da!
        Yasin Özcan resmen Aston Villa'da!
        "Konkordato ilan edilen şirkette çalışanlar ücretlerini almalı"
        "Konkordato ilan edilen şirkette çalışanlar ücretlerini almalı"
        Son dönemin gelişmiş insansı robotları
        Son dönemin gelişmiş insansı robotları
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        Habertürk Anasayfa