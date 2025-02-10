Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde tarih yazmak için sahaya çıkıyor. İstanbul'da taraftarının coşkulu desteğini arkasına alacak olan ay-yıldızlılar, Macaristan karşısında galibiyet arayacak. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki ekip, zorlu play-off mücadelesinden avantajlı bir sonuçla ayrılarak A Ligi'ne yükselme hedefini gerçekleştirmek istiyor. Futbolseverler ise heyecanla maçın detaylarını bekliyor. İşte ayrıntılar...
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Türk futbolunda heyecan dorukta! A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan karşısına büyük bir hedefle çıkıyor. A Ligi'ne yükselmek. Rams Park’ta oynanacak kritik mücadelede Vincenzo Montella'nın öğrencileri, sahadan zaferle ayrılarak Türkiye'yi futbolun en üst seviyesine taşımak istiyor. Tribünlerin kırmızı-beyaz coşkuyla dolacağı karşılaşma, futbolseverlere unutulmaz bir gece vaat ediyor. Kritik eşleşme öncesinde futbolseverler, maç saati ve yayın bilgilerini merakla takip ediyor. İşte milli maç yayın bilgisi...
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TÜRKİYE - MACARİSTAN PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off ilk maçı, 20 Mart 2025 tarihinde ikinci mücadele ise 23 Mart 2025 tarihinde oynanacak.
İlk maç Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. İkinci maç ise Macaristan'da oynanacak. Her iki play-off müsabaka da TSİ 20.00'de başlayacak.
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A MİLLİ FUTBOL TAKIMI UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI 2025
20 Mart 2025 20.00 | Türkiye-Macaristan
23 Mart 2025 20.00 | Macaristan-Türkiye
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TÜRKİYE - MACARİSTAN PLAY-OFF MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye - Macaristan play-off maçının TRT ekranlarından naklen yayınlanması bekleniyor.
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MACARİSTAN BU ETABA NASIL GELDİ?
A Ligi'nde Almanya, Hollanda ve Bosna Hersek ile mücadele eden Macarlar, grubunu 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonunda 6 puanla tamamladı. Oynadığı 6 maçta 4 gol atarken, kalesinde 11 gole engel olamadı.
Deplasmanda 5-0'lık ağır Almanya mağlubiyeti ile grup aşamasına başlayan Macaristan, sonra sahasında Bosna Hersek ile 0-0, Hollanda ile 1-1 berabere kaldı. Bosna Hersek'i deplasmanda 2-0 yenerek tek galibiyetini alan Macaristan, ardından deplasmanda Hollanda'ya 4-0 kaybetti ve evinde Almanya ile 1-1 berabere kaldı.