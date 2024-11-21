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        Haberler Bilgi Spor Türkiye - Macaristan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Macaristan milli maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? EuroBasket 2025 Elemeleri

        Türkiye - Macaristan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta?

        Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde tarih yazmak için Macaristan karşısına çıkıyor. B Grubu'nda geride kalan iki maçta bir galibiyet ve bir mağlubiyet alan 12 Dev Adam, bu kritik mücadelede avantaj sağlamak istiyor. Son olarak İzlanda'yı tek sayı farkla mağlup eden Milliler, 25 yıl aradan sonra Macaristan karşısına çıkacak. İki takım arasında daha önce oynanan maçlarda üstünlüğü elinde bulunduran Türkiye, galibiyet serisini sürdürmenin peşinde. Taraftarlar, heyecanla bu önemli karşılaşmayı bekliyor. İşte Türkiye - Macaristan basketbol maçı yayın bilgisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 23:28 Güncelleme: 22.11.2024 - 00:08
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        • 1

          12 Dev Adam, 2025 Avrupa Şampiyonası yolunda Macaristan karşısında hayati bir sınav verecek. B Grubu’nda İtalya’ya karşı alınan mağlubiyetin ardından İzlanda galibiyetiyle moral bulan A Milli Takım, rakibini geçerek final biletine bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Tam 25 yıl sonra bir kez daha Macaristan ile karşılaşacak olan Milliler, bu tarihi mücadelede galibiyet serisini korumayı amaçlıyor. Kritik karşılaşma öncesi gözler, Türkiye'nin genç ve dinamik kadrosunda olacak. Basketbolseverler nefeslerini tuttu, dev maçın heyecanını yaşamaya hazırlanıyor. Peki, Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

        • 2

          TÜRKİYE - MACARİSTAN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Türkiye - Macaristan basketbol maçı, 22 Kasım Cuma günü saat 20.30’da başlayacak ve Basketbol Gelişim Merkezi Stadyumu'nda oynanacak.

        • 3

          TÜRKİYE - MACARİSTAN BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

          Türkiye - Macaristan basketbol maçı, TRT SPOR Yıldız ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 4

          İKİ TAKIM 15 KEZ KARŞILAŞTI

          Türkiye ile Macaristan, daha önce 9'u resmi 15 müsabakada karşı karşıya geldi.

          Macaristan ile ilk kez 1955'te karşılaşan A Milli Takım, söz konusu müsabakayı 66-55 kaybetmişti.

          Milliler, 15 karşılaşmanın 10'undan galibiyetle ayrılırken, 5'inde rakibine mağlup oldu.

          Ay-yıldızlılar, rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini ise 1973 yılında 80-62'lik skorla aldı.

          Öte yandan, A Milli Basketbol Takımı ile Macaristan 25 yıl aradan sonra karşı karşıya gelecek.

          Milliler, en son 12 Haziran 1999 yılında Macaristan ile hazırlık maçında karşılaşmış ve müsabakayı 78-72'lik skorla kazanmıştı.

        • 5

          KADRO

          A Milli Takım'ın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

          Ercan Osmani, Doğuş Özdemiroğlu, Erkan Yılmaz, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Furkan Haltalı, Yiğit Arslan, Kerem Kuthan Konan, Sarper David Mutaf, Göksenin Köksal, Sadık Emir Kabaca, Muhsin Yaşar, Kenan Sipahi, Yiğitcan Saybir, Emre Melih Tunca, Furkan Korkmaz, Onuralp Bitim, Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven.

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