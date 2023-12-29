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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye küresel ticaretten rekor pay aldı - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye küresel ticaretten rekor pay aldı

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu yılın 9 aylık döneminde Türkiye'nin yıllıklandırılmış mal ihracatının 253,3 milyar dolara yükseldiğini belirterek, "Türkiye küresel ihracattan yüzde 1,06 pay almış, böylece rekorunu yenilemiştir" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 09:26 Güncelleme: 29.12.2023 - 09:26
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        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından, Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) ihracata ilişkin son verilerini değerlendirdi.

        Türkiye'nin aldığı payın yükseldiğine dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:

        "Güzel bir haberi, halkımız ve ihracatçılar ailemizle paylaşmak istiyoruz. DTÖ tarafından açıklanan son istatistiklere göre, Ocak-Eylül 2023 dönemi sonunda, yıllıklandırılmış mal ihracatımız 253,3 milyar dolara yükselmiştir. Türkiye küresel ihracattan (toplam 23,9 trilyon dolar) yüzde 1,06 pay almış, böylece rekorunu yenilemiştir. 2022 sonunda ülkemiz ihracatının küresel ihracattaki payı yüzde 1,02 idi. İnşallah bu güzel haberlerin devamı temennisiyle."

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