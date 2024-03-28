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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Türkiye Kupası’nda final ne zaman oynanacak? Tarih belli oldu! - Futbol Haberleri

        Türkiye Kupası’nda final 23 Mayıs’ta oynanacak

        Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ve final karşılaşmalarının takvimi belli oldu. Kupada final, 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 20:48 Güncelleme: 28.03.2024 - 20:48
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        Finalin tarihi belli oldu
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        Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre kupada yarı final ve final maçlarının takvimi açıklandı. Türkiye Kupası’nda final maçı 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

        Kupada yarı final ilk maçlarının programı şöyle:

        23 Nisan Salı:

        20.30 MKE Ankaragücü - Beşiktaş (Eryaman)

        24 Nisan Çarşamba:

        20.30 Trabzonspor - Fatih Karagümrük (Papara Park)

        Kupada yarı final rövanş maçları ise 8-9 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

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