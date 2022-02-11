Türkiye Kupası'nda kura çekildi

Son dakika haberi: Türkiye Kupasında eşleşmeler belli oldu! ZTK çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri neler?

Ziraat Türkiye Kupası'nda tamamlanan son 16 turu maçlarının ardından çeyrek final ve yarı final kurası çekildi.

İŞTE EŞLEŞMELER

ÇEYREK FİNAL

Trabzonspor - Antalyaspor

Sivasspor - Fatih Karagümrük

Alanyaspor - Gaziantep FK

Beşiktaş - Kayserispor

YARI FİNAL

Trabzonspor - Antalyaspor eşleşmesinin galibi - Beşiktaş - Kayserispor eşleşmesinin galibi

Alanyaspor - Gaziantep FK eşleşmesinin galibi - Sivasspor - Fatih Karagümrük eşleşmesinin galibi

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

Çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta, yarı final ilk maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final ikinci maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak yarı final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.