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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Türkiye Kupası'nda İzmir derbisi! - Futbol Haberleri

        Türkiye Kupası'nda İzmir derbisi!

        Bucaspor 1928 ile Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında yarın karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 12:48 Güncelleme: 18.12.2024 - 12:48
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        Türkiye Kupası'nda İzmir derbisi!
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        Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Bucaspor 1928 ile Göztepe, yarın karşılaşacak. Yeni Buca Stadyumu'nda sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Bu zorlu mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Bucaspor 1928, 4. turda Anadolu Üniversitesi'ni elerken, Göztepe ise kupaya 5. turla ilk adımını atacak.

        BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

        Yarın oynanacak İzmir derbisinin biletleri satışa çıkarıldı. Cemil Şeboy Tesisleri'nden taraftarlara sunulan biletlerin maç günü Buca Arena Stadyum Gişesi'nden satışının devam edeceği ifade edildi.

        Deplasman biletlerinin ise Göztepe tarafından saat 12.00 itibarıyla Gürsel Aksel Stadyumu Güney Tribünü tarafında bulunan bilet gişesinden satışa sunulacağı belirtildi.

        Bilet fiyatları şu şekilde:

        Batı Kale Arkası: 200 TL

        Maraton Tribünü: 200 TL

        Kapalı Tribün: 250 TL

        VIP Tribün: 300 TL

        Misafir Tribünü: 250 TL

        GÖZTEPE'DE EKSİKLER ÇOK

        Göztepe'de Taha Altıkardeş, Juan, David Datro Fofana, Kubilay Kanatsızkuş ve Isaac Solet tedavileri devam ettiği için Bucaspor 1928 karşısında forma giyemeyecek. Tijanic ve Ahmed Ildız'ın ise son durumlarına maç saatinde karar verileceği dile getirildi.

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