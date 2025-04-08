Türkiye Kupası finali ne zaman? ZTK yarı finale hangi takımlar çıktı, eşleşmeler nasıl?
Ziraat Türkiye Kupası'nda sona yaklaşıldı! Nisan ayı başında tek maç eleme usulüyle oynanan çeyrek final mücadeleleri sonrası, yarı finalde kozlarını paylaşacak dört takım belli oldu. Kupanın bu heyecan dolu etabında, final bileti için verilecek mücadele nefesleri kesecek. Taraftarlar şimdi gözlerini "Türkiye Kupası finali ne zaman oynanacak?" sorusunun yanıtına çevirdi. İşte ZTK yarı final eşleşmeleri ve maç tarihleri...
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Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı geride kaldı. Tek maç üzerinden oynanan karşılaşmalar sonucunda yarı finale kalan takımlar belli olurken, kupanın kaderini belirleyecek son viraja da girildi. Futbolseverlerin gündemindeyse artık yarı final maçlarının takvimi ve final karşılaşmasının tarihi var. Peki, Türkiye Kupası finali ne zaman? ZTK yarı final eşleşmeleri ve maç tarihleri ile ZTK yarı finale hangi takımlar çıktı, eşleşmeler nasıl? İşte ayrıntılar...
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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
Yarı final maçları 22-23 veya 24 Nisan'da oynanacak. TFF tarafından açıklanacak takvim doğrultusunda maç tarihleri netlik kazanacak.
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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?
ZTK finali 14 Mayıs 2025'te, TFF'nin belirlediği tarafsız bir sahada oynanacak. Tek maç üzerinden şampiyon belli olacak.
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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Konyaspor - Galatasaray
Trabzonspor - Göztepe