Türkiye Kupası final maçının biletleri satışa çıktı

Trabzonspor ile Galatasaray arasında 14 Mayıs Çarşamba günü oynanacak 63. Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının biletleri satışa sunuldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan duyuruya göre, Gaziantep Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak maçın biletleri www.passo.com.tr adresinden ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek. Bilet satış kuralları ile ilgili tüm detaylar www.passo.com.tr adresinde yer alacak.

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