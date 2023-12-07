Ziraat Türkiye Kupası'nda gözler şimdiden 5. tura çevrilmiş durumda. 56 takımın mücadele ettiği turda bugün oynanacak son 4 mücadele ile bir üst tura yükselecek 28 takım belli olacak ve kura çekimi için geri sayım başlayacak. İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura ilişkin tüm detaylar...