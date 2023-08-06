Türkiye Kültür Yolu ve Balon Festivali açılışı yapıldı

Aynı saatlerde Göreme Festival alanında sahneye çıkan Simge ise sevilen şarkılarını seslendirirken sahneden Nevşehir halkına seslenerek “Kapadokya o kadar güzel ki eve dönmek istemiyorum” yorumunu yaptı. Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivalinde ilk akşam sahneye çıkan Simge Sağın, “Bu özel atmosferde ilk konseri vermek benim için onur verici, Kültür Yolu Festivalleri çok kıymetli, ülkemizin her köşesi gerçekten bir cennet” dedi.