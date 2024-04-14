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        Haberler Müzik Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne rekor katılım

        Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne rekor katılım

        T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, 2024'ün ilk rotası Adana'da rekor katılımla başladı. Merkez Park'ta gerçekleşen Fatma Turgut konserine 200 bin kişi katıldı, parkta kurulan çocuk köyünde 30 bin çocuk ailesiyle eğlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2024 - 14:30 Güncelleme: 14.04.2024 - 14:30
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        Rekor katılım
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        10 Kasım’a kadar 16 farklı şehirde, sekiz aya yayılmış bir kültür-sanat maratonuyla Türkiye’ye adeta bir festival iklimi yaşatacak olan Türkiye Kültür Yolu Festivali Adana’daki ilk gününde rekor kırdı. Bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamına alınan, Portakal Çiçeği Karnavalı’nın açılışı binlerce kişiyi bir araya getirdi.

        T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımı ile Adana Müze kompleksinde gerçekleşen açılış töreni ardından Adana’da festival başladı. Adana Merkez Park’ta gerçekleşen Fatma Turgut konserine 200 bin kişi katıldı. Hayranları Fatma Turgut’un şarkıları eşliğinde eğlendi.

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        ÇOCUK KÖYÜ’NDE 30 BİN ÇOCUK EĞLENDİ

        Merkez Park çocuk etkinlik alanında kurulan Çocuk Köyü’nde ise gün boyu gerçekleşen etkinliklerde 30 bin çocuk ailesiyle festival coşkusunu yaşadı.

        ADANA'DA TARİH VE MODANIN BULUŞTUĞU NEFES KESEN DEFİLE

        Adana Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan Gelenekten Gelen İlham Koleksiyonu Defilesi, Adana Müzesi'nin tarihi atmosferinde moda severlerle buluştu. Çiğdem Tunç'un sunuculuğunu üstlendiği ve Banu Noyan'ın koreografisini hazırladığı bu özel defile, Demet Şener'in de aralarında bulunduğu 20 kadın ve erkek modelin, 1400 ile 1650 yılları arasındaki dönemi yansıtan, tamamı el emeği göz nuru 30 özel kostümü podyumda sergilendi.

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        #Kültür Yolu Festivali
        #adana

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