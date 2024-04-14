Arda Güler, Real Madrid'den ayrılmak istiyor!
Real Madrid, LaLiga'da Mallorca'yı 1-0 mağlup ederken Arda Güler'in bu müsabakada da süre bulamaması sonrası gözler Madrid'e döndü. İspanyol basını milli yıldızın ayrılma talebini kulübe ilettiğini haberleştirdi!
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Real Madrid, deplasmanda Mallorca'yı 1-0 mağlup ederken lidere galibiyeti getiren golü 48. dakikada Aurelien Tchouameni attı. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmada süre almadı.
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Real Madrid forması giyen ve gündemden düşmeyen Arda Güler için bu kez ayrılık iddiası gündeme geldi.
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İspanyol basınından Ramon Alvarez'in aktardığı bilgiye göre, Real Madrid'de bu sezon fazla forma şansı bulamayan 19 yaşındaki futbolcu, gelecek sezon takımdan ayrılmak istiyor.
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin de Arda'nın kiralık gitmesine sıcak baktığı belirtildi.
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Real Madrid Yönetimi'nin ise Arda Güler konusunda şu andaki düşüncesinin belirsiz olduğu kaydedildi.
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TEKNİK DESTEK GELDİ!
Öte yandan İspanyol medyasında çıkan bir başka habere göreyse Arda'ya teknik heyetten destek geldi.
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Defanca Central'da yer alan habere göreyse; Real Madrid teknik ekibi, Arda Güler'e yakın gelecekte bu tür kritik ve önemli maçlarda kilit rol oynayacağını belirtti.
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Haberin detayında yer alan bilgiye göre, Real Madrid'in, Arda Güler'e oldukça güvendiği vurgulanırken, genç cevherin harika bir futbolcu olduğunun düşünüldüğüne dikkat çekildi.
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Madrid ekibinde yönetim ve teknik ekibin Arda Güler ile sözleşme imzalandığı için pişman olmadığına hatta Real Madrid'in ocak ayında Arda Güler için gelen transfer tekliflerini reddettiği bilgisine yer verildi.
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Real Madrid'e yaz transfer döneminde imza atan Arda Güler, yaşadığı sakatlıkların ardından 2024 yılında sahaya çıkma şansı bulmuştu.
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İspanyol devinde bu sezon toplamda 7 maçta 98 dakika süre bulan Arda Güler, 1 kez gol sevinci yaşadı.