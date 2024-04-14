Sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobil çarptı
Adana'da sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda kaldırımda yürüyen Sümeyye Tek'e sahipsiz 2 köpek saldırdı.
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Köpeklerden kurtulmak için koşarak yolun karşısına geçmek isteyen Tek'e, A.B'nin kullandığı otomobil çarptı.
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Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil sağlık ekibi sevk edildi.
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Ağır yaralanan kadın, ilk müdahalenin ardından sağlık ekibince Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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Polis ekipleri, otomobil sürücüsünü gözaltına alındı.
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Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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Görüntülerde iki köpeğin üzerine doğru gelmesiyle korkan genç kadın kaçmaya çalışırken ayakkabıları ayağından çıkıyor.
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Panik ve korkuyla kaçan kadın caddenin karşısına doğru yönelince kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuluyor ancak kamyonetin yanından ilerleyen otomobil genç kadına hızla çarpıyor.
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Çarpmanın etkisiyle kadın birkaç metre sürükleniyor. Ardından da kadının yardımına çevredekiler koşuyor.
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