Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor - Diğer Haberleri

Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor - Diğer Haberleri

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20 Ocak'ta Antalya'da başlayan Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası devam ediyor. Türkiye Satranç Federasyonu ve Türkiye İş Bankası iş birliği ile gerçekleştirilen turnuvaya yaşları 7 ile 18 arasında değişen, 2 bin 500 sporcu katıldı. 27 Ocak'ta bitecek olan Şampiyona'da derece elde eden 220 sporcu Milli Takım'a katılacak.

Turnuva öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan TSF Başkanı Gülkız Tulay, kaydedilen satranç başarılarına ve hayata geçirdikleri projelere dair bilgiler verdi. Tulay'ın açıklamalarından başlıklar şöyle;

AVRUPA'NIN EN BAŞARILI ÜLKESİ ÜNVANINI ALDIK "Türkiye Satranç Fedarasyonu, özellikle son yıllarda çok güzel bir gelişme gösterdi. Satrançta belli kategoriler vardır; 'Ülke olarak neredeyiz?'i anlatacak. Biz her zaman altyapıya yatırım yaptık ve bugün geldiğimiz noktada çok büyük faydalarını gördük. Geçtiğimiz yıl Arnavutluk'ta Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda 15 madalya aldık. Toplamda 12 şampiyonluk madalyasından 6'sını alarak 'Avrupa'nın En Başarılı Ülkesi' ünvanını aldık; altyapıda çok iyi noktalardayız." REKLAM

A MİLLİ TAKIM'DA BİRÇOK BAŞARI ELDE ETTİK "Satrançta 'reyting sıralaması' dediğimiz dünyanın en kuvvetli satranç sporcularının sıralandığı bir liste vardır. Yıllardan beri, reyting sonuçlarında ilk 100'e girebilmek için mücadele ediyoruz. Bu yıl Türkiye'nin 1 numarası olan Mustafa Yılmaz, uluslararası çok önemli bir turnuvada ilk 100'e girdi ve şu anda 70. sıralarda. Bu da bizim A Milli Takım'da nerede olduğumuzu gösteren önemli bir gösterge. 2023 yılında Azerbaycan'da yapılan Dünya Kupası'nda, Türkiye satranç tarihinde bir ilk olarak 4 sporcu ile Dünya Kupası'na girmeye hakkı kazandı ve sporcularımız ilk defa üçüncü, dördüncü tura kalarak yükseldiler. Ediz Gürel bizim genç yeteneklerimizden birisi ve 2008 doğumlu olarak Dünya Kupası'na katılan en geç sporcuydu."

SATRANÇ OLARAK GURUR DUYULACAK BİR NOKTADAYIZ "Geçtiğimiz yıl 16 Yaş Olimpiyatları'nda satranç tarihinde bir ilk olarak; namağlup bir şekilde olimpiyat şampiyonu olduk ve turnuva bitmeden bir gün önce şampiyonluğumuzu ilan ettik. Bu yıl da 16 Yaş Olimpiyatları'nda, olimpiyat ikincisi olduk. Yani ülke olarak, Türk satrancı olarak gurur duyulacak bir noktadayız." Ayrıca Tulay, geçen sene Türkiye'yi vuran 6 Şubat depremlerinde deprem bölgelerine satranç sınıfları açtıklarını ve gönüllü satranç eğitmenleriyle deprem bölgelerinde başta çocuklar olmak üzere herkese satranç eğitimi verdiklerini de ifade ediyor. Bununla beraber, aynı projeyi sevgi evlerinde de hayata geçiren Federasyon, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye İş Bankası iş birliği ile sevgi evlerine açtıkları satranç sınıflarıyla Türkiye'ye yeni sporcular kazandırıyor.

Küçük yaşlardan beri satranç oynayan ve turnuvaya katılan iki kardeş; Özgür Deniz Hasırcı ve Ali Eren Hasırcı, Habertürk'ün sorularını yanıtladı. Satrancın hayatınıza kattığı olumlu değerler nelerdir? Ali Eren: Stres yönetimimi geliştirdi. Mantık ve muhakeme konusunda da olumlu bir yönü var. Erken başlarlarsa hem ders hem de satranç anlamında da iyi ilerleyebilirler. Özgür Deniz: Akademik başarı olarak gerçekten etkiliyor. Onun dışında sosyal hayat yönü de var. Mesela okul çevresine, satranç çevresi ekleniyor. Satranç sporuna erken mi başlamak gerekiyor? 15 yaşında başlamak mümkün değil mi? Özgür Deniz: Mümkün. 15 yaşında başlayarak dünyada çok iyi şeyler yapmış olanlar var; dünyada ilk 10'da olan kişiler var ama erken başlamak daha avantajlı. Hasırcı kardeşler, satrançtaki performanslarını korumak için günde birkaç saat pratik yaptıklarını ve yoğun bir tempoları olduğundan bahsediyor. İleride de satrancın daima hayatlarının bir parçası olacağını vurguluyorlar.

Satranç çok zekâya dayalı bir oyun. Zihninizi rahatlamak için neler yapıyorsunuz? Özgür Deniz: Mesela ben başka sporlar yapıyorum. Futbolu takip ediyorum ve oynuyorum. Ali Eren: Ben masa tenisi oynuyorum. Satranç sporunu daha popüler hale getirmek için neler yapılabilir? Ali Eren: Satrançta dünya çapında başarılar kazanırsak olabilir. Özgür Deniz: Diğer sporlarda her hafta bir deplasman aktif olarak oynanır ancak bizde yılın sadece bir haftasında tüm takımlar karşı karşıya gelir. Bu yüzden daha durgun bir sporun biraz geride kalması normal. Daha aktif olursa daha popüler hale gelebilir.

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