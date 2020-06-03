Türkiye 2020 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği anlaşması kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 1.03 milyar lira hibe yardımı yapacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin anlaşmayla Türkiye ayrıca, KKTC'ye 1.25 milyar dolar karşılığı kredi yardımında bulunmayı taahhüt etti.