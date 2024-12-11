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        Haberler Bilgi Gündem Türkiye Kart nedir, ne zaman çıkacak ve nasıl kullanılır? Türkiye Kart hangi illerde geçerli, ne zaman kullanılmaya başlayacak?

        Türkiye Kart nedir, ne zaman çıkacak ve nasıl kullanılır?

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığın bütçe görüşmelerinde konuştu. Uraloğlu, Türkiye Kart hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Türkiye Kart nedir, nasıl kullanılır, nereden ve nasıl alınır? Türkiye Kart uygulaması hangi illerde geçerli, ne zaman kullanılmaya başlayacak? İşte merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 22:38 Güncelleme: 11.12.2024 - 22:41
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        • 1

          Tüm Türkiye'de ulaşımın tek bir kartla sağlanacağı Türkiye Kart uygulaması hakkında yeni açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi. Bu kapsamda, Türkiye Kart hakkında güncel bilgiler merak konusu oldu. Peki, Türkiye Kart özellikleri nelerdir, nereden alınır? İşte detaylar...

        • 2

          AÇIKLAMA GELDİ

          Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "2025 yılında Türkiye Kart'ı 18 ilde devreye geçireceğiz. ifadelerini kullandı.

        • 3

          TÜRKİYE KART NEDİR?

          Türkiye Kart; kullanıcıların para transferi, alışveriş, ulaşım gibi günlük hayatlarındaki ödeme ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecekleri bir sistem sunuyor. Bu kapsamda tek bir kartla; her türlü finansal işlemi yapmak ve tüm şehirlerin toplu taşıma araçlarında kullanılabilecek tek bir ödeme sistemi oluşturuldu.

        • 4

          TÜRKİYE KART NEREDEN ALINIR?

          Türkiye genelinde tüm PTT Şubeleri veya Türkiye Kart Mobil Uygulaması veya Türkiye Kart İnternet Sitesi üzerinden başvurularınıza gerçekleştirebilirsiniz.

        • 5

          TÜRKİYE KART PİLOT İLLERDE KULLANILIYOR

          Ülkede 81 ildeki toplu taşıma kartlarını tek bir kartta toplayacak olan Türkiye Kart'ı pilot iller olan Konya, Kayseri, Gümüşhane, Yozgat ve İstanbul'da Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda kullanıma açtıklarını anımsatan Uraloğlu, "2024 yılının sonuna kadar sisteme dahil olan il sayısını 18'e çıkartacağız. Ankara'da Başkentray, İzmir'de İZBAN başta olmak üzere Rize, Kocaeli, Aksaray, Tokat, Karabük, Uşak, Kahramanmaraş, Nevşehir, Kilis, Çorum ve Gaziantep’te de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye Kart almak isteyen vatandaşlar, PTT iş yerlerine başvurabilecek. Vatandaşımıza ulaşımda kolaylık sağlayacak bu projemizi cüzi bir rakamla hizmete sunuyoruz. PTT iş yerlerinden Türkiye Kart almak isteyen vatandaşlarımız Şemasız Türkiye Kart için 40 lira, Debit ve Prepaid için ise 60 lira gibi sembolik bir rakam ödeyecek." ifadelerini kullandı.

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