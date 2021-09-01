Milli Takım'a 90+6 şoku... A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Karadağ'ı konuk etti. Ay-yıldızlı ekip, 2-0 öne geçtiği maçta 90+6'de yediği golle rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

Maça hızlı başlayan Milliler, 9. dakikada Cengiz Ünder'in attığı şok golle 1-0 öne geçti. 16. dakikada Kaan Ayhan'ın şutunda top direkten döndü. 30. dakikada Cengiz'in asistinde Yusuf Yazıcı skoru 2-0'a getirdi. Konuk ekip Karadağ, 40. dakikada Marusic ile farkı 1'e indirdi: 2-1. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. Milliler, 90+7. dakikada Radunovic'in frikikten attığı gole engel olamadı ve mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada milli takım öne geçti. Kenan'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Cengiz, Karadağ ceza sahasına doğru ilerledi. Cengiz, ceza yayı önünde açısını düzeltip şutunu çekti. Savunmaya da çarpan meşin yuvarlak yükseklik kazandı ve ağlarla buluştu: 1-0

16. dakikada ay-yıldızlı ekip ikinci golüne yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta, savunmanın uzaklaştıramadığı top, ceza sahasındaki Kaan Ayhan'ın önünde kaldı. Kaan'ın sol çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak yan direğe çarpıp auta gitti.

26. dakikada millilerin sağ kanattan gelişen atağında, Cengiz Ünder altıpas üzerindeki Burak Yılmaz'a yerden pasını gönderdi. Burak'ın müsait pozisyonda gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

30. dakikada milli takım farkı 2'ye yükseltti. Kenan Karaman, ceza sahasına hareketlenen Zeki'ye pasını attı, Zeki de bekletmeden dip çizgiye hareketlenen Cengiz'e pasını bıraktı. Cengiz'in altıpas önüne çevirdiği topa Yusuf ayak koydu ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

40. dakikada Karadağ farkı 1'e indirdi. Kosovic'in savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Marusic, ceza sahasında topu kontrol eder etmez yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1

Müsabakanın ilk yarısı, ay-yıldızlı ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

77. dakikada milli takım, Karadağ kalesini cepheden gören noktadan serbest vuruş kazandı. Burak Yılmaz'ın doğrudan kaleye gönderdiği top, kaleci Mijatovic'in kucağında kaldı.

90+3. dakikada milli takımın hızlı gelişen atağında, sol kanatta Kerem Aktürkoğlu topla buluştu, penaltı noktası önündeki Burak Yılmaz'a pasını attı. Burak'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90+7. dakikada Karadağ beraberliği yakaladı. Karadağ'ın ceza sahasının hemen önünden kazandığı serbest vuruşu kullanan Radunovic, topu ağlara gönderdi: 2-2

Mücadele, 2-2 sona erdi.

TÜRKİYE: 2 - KARADAĞ: 2

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Benoit Jean Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu (Fransa)

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Okay Yokuşlu (Dk. 82 Alpaslan Öztürk), Yusuf Yazıcı (Dk. 66 Orkun Kökçü), Cengiz Ünder (Dk. 82 Enes Ünal), Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman (Dk. 75 Kerem Aktürkoğlu), Burak Yılmaz

Karadağ: Mijatovic, Vesovic, Savic, Vujacic, Tomasevic (Dk. 66 Radunovic), Marusic, Kosovic (Dk. 57 Raickovic), Scekic, Haksabanovic (Dk. 78 Osmajic), Djurdjevic, Bozovic (Dk. 66 Ivanovic)

Goller: Dk. 9 Cengiz Ünder, Dk. 30 Yusuf Yazıcı (Türkiye), Dk. 40 Marusic, Dk. 90+7 Radunovic (Karadağ)

Sarı kartlar: Dk. 37 Cengiz Ünder, Dk. 48 Hakan Çalhanoğlu, Dk. 78 Zeki Çelik, Dk. 90+2 Burak Yılmaz (Türkiye), Dk. 56 Bozovic, Dk. 86 Vujacic, Dk. 87 Savic (Karadağ)