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        Haberler Spor Futbol Diğer Türkiye Kadın Milli Futbol Takımı, Lüksemburg'u devirip UEFA Uluslar B Ligi'ne yükseldi! - Futbol Haberleri

        Türkiye Kadın Milli Futbol Takımı, Lüksemburg'u devirip UEFA Uluslar B Ligi'ne yükseldi!

        A Milli Kadın Futbol Takımımız, UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında Lüksemburg'u 1-0 yendi. Ay-yıldızlılar bu sonuçla UEFA Uluslar B Ligi'ne yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 21:53 Güncelleme: 31.10.2023 - 21:53
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        Kadın Milliler, Uluslar B Ligi'nde!
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        UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında Türkiye, konuk ettiği Lüksemburg'u 1-0 yendi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        14. dakikada Türkiye 1-0 öne geçti. İlayda Civelek'in pasında ceza sahası içindeki Birgül Sadıkoğlu, kaleci Schlime çalımlayarak topu boş ağlara yuvarladı. 1-0

        90+2 dakikada ay-yıldızlı takımın atağında Arzu Karabulut'un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Schlime topu bloke etti.

        Karşılaşmayı Türkiye 1-0 kazandı.

        Daha önce Gürcistan'ı deplasmanda 3-0, Elazığ'da oynanan maçta Litvanya'yı 2-0, Lüksemburg'u da deplasmanda 4-0 yenen ay-yıldızlı ekip, grupta son iki maçı kalmasına rağmen Uluslar B Ligi'ne çıkmayı garantiledi.

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        Ay-yıldızlı takım, galibiyeti Çorumlu futbolseverlerle birlikte kutladı.

        Stat: Çorum Şehir

        Hakemler: Maral Mirzai Beni, Camilla Stendahl, Jilan Taher (İsveç)

        Türkiye: Selda Akgöz, Ümran Özev, Eda Karataş, Meryem Çal (Dk. 84 Büşra Kuru), Miray Cin, Busem Şeker (Dk. 46 Elif Keskin), Ebru Topçu, Yağmur Uraz (Dk. 71 Arzu Karabulut), Birgül Sadıkoğlu (Dk. 71 Didem Karagenç), İlayda Civelek, Gülbin Hız

        Lüksemburg: Schlime, Barbosa, Becker (Dk. 46 Fernades), Kremer, Estevez, Magalhaes, Marques (Dk. 72 Schmit), Thompson (Dk 83 Miny), Jorge (Dk. 55 Abreu), Lavinas (Dk. 72 Albert), Dos Santos

        Gol: Dk. 14 Birgül Sadıkoğlu (Türkiye)

        Sarı kart: Dk. 73 Didem Karagenç (Türkiye)

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