25 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sezer Huysuz, IOC'nin, 24 Temmuz-9 Ağustos'ta yapılması planlanan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmesini AA muhabirine değerlendirdi.
Avrupa şampiyonası ve Macaristan'da düzenlenecek grand slam yarışlarının yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirilemediğini hatırlatan Huysuz, dolayısıyla Türkiye Judo Federasyonu adına Tokyo 2020 için kotaların kesin ilan edilmediğini belirtti.
Dünya Judo Federasyonu'nun (IJF) belirleyeceği bir takvime göre bu süreci takip edeceklerini anlatan Huysuz, "Kota puanı için Avrupa şampiyonası ve Macaristan'daki ertelenen grand slam müsabakalarının yapılmasını bekleyeceğiz, ya da 30 Haziran'da kotalar net olarak açıklanacak. Biz bir yıllık süreçte çocuklarımızı en iyi şekilde hazırlayıp olimpiyatlara katılacak düzeye getireceğiz." diye konuştu.
Sezer Huysuz, Avrupa şampiyonası ve Macaristan'daki grand slam müsabakaları düzenlendikten sonra mı yoksa onlar yapılmadan mı kotayı kazanan sporcuların açıklanacağının netlik kazanmadığını anlatan Huysuz, "Bugün yarın bu iki müsabakanın yapılıp yapılmayacağını açıklarlar. Biz ona göre müsabakalara hazırlanacağız, bu turnuvalar yapılırsa ona göre müsabakalara hazırlanacağız, yok yapılmayacak derlerse de 7 kotamızla olimpiyatlara hazırlanacağız." şeklinde konuştu.
"AMACIMIZ BAYRAĞI EN ÇOK SPORCU İLE DALGALANDIRMAK"
Bu turnuvalar düzenlenirse ertelenen Tokyo 2020 için 2 milli sporcunun daha kota alma şansının yüksek olduğunu kaydeden Huysuz, "Süreç tam net değil. Eylül ve ekim ayından sonra tekrar bütün kota müsabakalarını baştan düzenlemeye de karar verebilirler. IJF'ten yeniden oluşacak takvimin açıklamasını bekliyoruz. Bizim amacımız olimpiyatlarda ülkemizin bayrağını en çok sporcumuz ile dalgalandırmak, 2020'de olmadı ama 2021'de yaparız. " ifadelerini kullandı.
Başkan Sezer Huysuz, "Tokyo 2020'nin ertelenmesi bizi ve sporcularımızı rahatlattı. Ama süreç nasıl ilerleyecek onu göreceğiz, ona göre kendimizi planlayacağız. Hazırlık süresi biraz uzamış oldu. Çocuklar şu an tam antrenman yapamıyor, herkes evinde. Bu süreçte çocukları tekrar performans olarak da yükseltmek zordu. " ifadelerini kullandı.
Sezer Huysuz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesine karşın "Tokyo 2020" isminin korunmasının da doğru olduğunu, bütün ülkelerin buna göre hazırlık yaptığını belirterek açıklamasını tamamladı.
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