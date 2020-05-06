TJK'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Adalı, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü günden itibaren devletin yayınladığı genelgelere TJK'nin bütün tesislerinde eş zamanlı ve eksiksiz olarak riayet edildiğini, alınması gereken ilave önlemleri de titizlikle uygulamaya hazır olduklarını aktardı.
At yarışlarının birçok yönden diğer spor dallarından ayrıldığını ve koşulup koşulmamasının bulaş riskinde herhangi bir fark oluşturmadığını vurgulayan Başkan Adalı, her gün 6 bin kişinin yer aldığı hipodromlardaki pozitif vaka sayısının 2 olduğunu kaydetti.
Yarışların yapılmamasının hem kamuda hem de özel sektörde mali kayıplara neden olacağını aktaran Serdal Adalı, şu ifadeleri kullandı:
"Kararın alındığı gün Tarım ve Orman Bakanlığına yarışların seyircisiz olarak tekrar başlatılması yönünde yazılı talepte bulunduk. Akabinde 6 Nisan'da bir yazı daha yazarak, yarışların hayatın normalleşmesine yönelik toplumu psikolojik anlamda rahatlatacağı inancıyla en geç 1 Mayıs tarihinde tekrar başlaması talebini yineledik. 9 Nisan'da Sağlık Bakanlığına, 10 Nisan'da ise yine Tarım ve Orman Bakanlığına birer yazı yazarak gerekli görülen ilave önlemler varsa TJK'nin yerine getirmeye hazır olduğunu ilettik. Buna istinaden 19 Nisan'da Sağlık Bakanlığı yetkilisiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Alınan önlemlerin çok başarılı bulunduğunu, yetkilinin konuyu Bilim Kurulu toplantısına taşımak üzere bir sunum dosyası istemesi üzerine dosyayı hazırlayıp kendisine gönderdik."
24 Nisan'da gerçekleştirilen toplantıya video konferans ile katılarak tüm sorulara cevap verdiklerinin altını çizen Adalı, şunları kaydetti:
"Bilim Kurulu'nun bazı ek önlemlerle yarışların tekrar başlatılabileceği yönündeki olumlu raporu 28 Nisan'da Tarım ve Orman Bakanlığına iletildi ama aynı günün akşamı rapora ilaveler yapılacağı gerekçesiyle yazı geri çekildi. Bu gelişme üzerine 29 Nisan'da Ankara'ya giderek Sağlık ile Tarım ve Orman bakanlıklarında görüşmeler yaptık, yazının en kısa sürede Tarım ve Orman Bakanlığına iletileceğini, onların da gecikmeksizin düğmeye basacağını öğrendik. Bu doğrultuda ilkbahar-yaz yarış sezonu için hazırlıklara başladık."
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