Türkiye - Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda yayınlanacak?
2025 FIVB Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde ABD'yi 3-1 yenerek tarihinde ilk kez yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya ile karşı karşıya geliyor. Yarı final mücadelesini kazanan taraf İtalya - Brezilya eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Peki, Türkiye - Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda? İşte Türkiye - Japonya yarı final voleybol maçı tarihi ve saati...
- 1
Türkiye - Japonya 2025 FIVB Dünya Şampiyonası yarı final müsabakası için nefesler tutuldu. Turnuvada tarih yazan Filenin Sultanları son olarak çeyrek final maçında ABD'yi 3-1 yenerek yarı finalde Japonya'nın rakibi oldu. Kritik mücadele için geri sayım sürerken, "Türkiye - Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları yarı final maçı hangi kanalda?" sorularının yanıtı voleybolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte detaylar...
- 2
RAKİP JAPONYA
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda ABD'yi 3-1 yenerek ilk kez yarı finale yükseldi ve Japonya'nın rakibi oldu.
- 3
TÜRKİYE - JAPONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye Japonya voleybol maçı 6 Eylül Cumartesi günü saat 11.30'da oynanacak.
-
- 4
TÜRKİYE - JAPONYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
- 5
GEÇMİŞ YILLAR
Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na ilk kez 2006'da katılan milliler, bu seneden itibaren her 4 yılda bir düzenlenen organizasyonda arka arkaya 6'ncı kez boy gösteriyor.
Şampiyonayı 2006 yılında 10. sırada tamamlayan milli takım, 2010'da 7 galibiyet 7 mağlubiyetle 6. olma başarısı göstermişti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2014'te 9'uncu, 2018'de 10'uncu, 2022'de 8'inci olarak organizasyonu tamamlamıştı.