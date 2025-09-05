Altın fiyatları alış-satış tablosu haftanın son işlem gününde ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. FED faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle birlikte altın fiyatları değer kazanmaya devam ediyor. Ons altın, sabah saatlerinde 3 bin 557 dolardan işlem görüyor. Piyasaların gözü ise bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verilerine çevrilmiş durumda. İşte 5 Eylül 2025 Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…