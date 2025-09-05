Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 5 EYLÜL 2025: Altın rekor üstüne rekor kırıyor! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Altın fiyatları 5 Eylül Cuma günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası'nın (FED) bu ay faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin artmasıyla birlikte altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Değerli metal son üç ayın en iyi haftalık performansına doğru ilerliyor. Gram altın, günün erken saatlerinde yüzde 0,6'lık yükselişin ardından 4 bin 720 lirayı aşarak rekor tazeledi. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 5 Eylül 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Giriş: 05.09.2025 - 08:00 Güncelleme: 05.09.2025 - 09:40
        Habertürk Anasayfa