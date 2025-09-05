Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları 5 Eylül Cuma günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası'nın (FED) bu ay faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin artmasıyla birlikte altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Değerli metal son üç ayın en iyi haftalık performansına doğru ilerliyor. Gram altın, günün erken saatlerinde yüzde 0,6'lık yükselişin ardından 4 bin 720 lirayı aşarak rekor tazeledi. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 5 Eylül 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları alış-satış tablosu haftanın son işlem gününde ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. FED faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle birlikte altın fiyatları değer kazanmaya devam ediyor. Ons altın, sabah saatlerinde 3 bin 557 dolardan işlem görüyor. Piyasaların gözü ise bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verilerine çevrilmiş durumda. İşte 5 Eylül 2025 Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.708,53
Satış: 4.709,05
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.557,04
Satış: 3.557,98
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.533,65
Satış: 7.699,30
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 30.134,61
Satış: 30.703,01
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 30.590,00
Satış: 30.793,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 15.020,22
Satış: 15.398,59
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 30.134,61
Satış: 30.703,01
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 31.031,68
Satış: 31.813,39
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.575,44
Satış: 3.572,60
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.280,60
Satış: 4.505,73
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 76.193,00
Satış: 76.865,00
