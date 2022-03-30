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"Acemice bir hata..." Türkiye - İtalya maçının yazar yorumları - Türkiye İtalya maçı haberleri

Türkiye - İtalya maçının yazar yorumları

2022 Dünya Kupası'na katılma şansını kaybeden A Milli Takımımız ve Kuzey Makedonya'ya yenilerek organizasyona katılamayan İtalya, Konya'da hazırlık maçında karşı karşıya geldi. A Milli Takımımız, Konya'da 1-0 öne geçtiği maçta İtalya'ya 3-2 mağlup oldu. Milli Takımımızın gollerini Cengiz Ünder ve Serdar Dursun kaydederken İtalya galibiyete Cristante ve Raspadori'nin (2) golleriyle uzandı. Spor yazarları Türkiye - İtalya maçını yorumladı

30.03.2022 - 09:49 | Güncelleme: FUTBOL

  • MEHMET DEMİRKOL: Oyuncular değişti ama oyunun çok değiştiğini söylemek mümkün değil. Merkezi, biri Hakan Çalhanoğlu olan 2 oyuncuyla tutmaya çalışmak sorun yaratıyor. Tabi diğer etkenlerle. Rakibi karşılarken Cengiz ve Kerem'in içe dönmesi ve orta sahayı 4'lemesi gerekiyor. Kanatlar da savunma hattına geçmeli. Ancak rakip hızlı yön değiştirdiğinde enine bir kopma meydana geliyor ve savunmada sayısal üstünlük kayboluyor. 

  • Kanatta ikiye bir yakalandığımız anlar dün maç boyunca yaşandı. Üstüne, savunmadan hücuma geçişte de bir otomatik yok. Herkesin bölgesine açılması, bu kez kanatların orta saha hizasına gelmesi, Kerem-Cengiz'in de açılması lazım. Ancak burada da iki kanatta koridor paylaşımı belirgin ve hızlı olamıyor. Portekiz ve İtalya gibi rakiplere karşı ezberinizin bu kadar düşük olduğu bir oyunda üstünlük değil denklik sağlamak zor. 

  • İkinci yarıda yapılan değişikliklerle 3-4-3’ten 3-5-2’ye geçiş biraz olsun iyileşme sağlandı. Tabii İtalya da artık kontrole geçmişti. Bu önümüzdeki dönem için bir ipucu olabilir.

  • Son olarak: Bu iki maçın düşündürdüğü bir soru daha var. Uğurcan ve Altay çok iyi kaleciler ama bunu henüz uluslararası arenada gösteremediler. İki oyuncudan da henüz Mert seviyesinde bir katkı alamadık. 

  • UĞUR MELEKE: Futbolu formasyonlar oynamıyor, sporcular oynuyor. Eğer formasyonlar oynuyor olsaydı, on yıl boyunca 4-3-3 dizilişiyle sahaya çıkan Xavi-Iniesta’lı Barcelona, 4-3-3’le onları karşılayan her rakibiyle berabere kalırdı, öyle değil mi? Oysa hepsini yendiler! Futbol, formasyonlardan çok daha komplike bir denklem. Ne 3-5-2’nin 4-3-3’e sihirli bir üstünlüğü var, ne de 4-4-2’nin 3-4-3’e!

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