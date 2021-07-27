

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2020 Tokyo Olimpiyatları ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 mağlup ederek müthiş bir başlangıç yaptı ve gözler İtalya maçına çevrildi. Peki merakla beklenen Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye İtalya Voleybol maçı 27 Temmuz Salı günü saat 10.25'de başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

Filenin Sultanları, B Grubu’nda son olimpiyat şampiyonu Çin’in yanı sıra A.B.D., Arjantin, İtalya ve Rusya ile mücadele edecek.

Ev sahibi Japonya’nın bulunduğu A Grubu’nda ise; Sırbistan, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Kenya ve Güney Kore yer alıyor.