A Milli Takımımız EURO 2020'nin açılış maçında ev sahiplerinden İtalya ile karşı karşıya gelecek. Koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen EURO 2020, bu yıl önlemler alınarak düzenleniyor. Türkiye İtalya maçı hangi kanalda? Milli maç ne zaman, saat kaçta? İşte Türkiye İtalya maçı hakkında merak edilenler...
TÜRKİYE İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye ile İtalya arasındaki EURO 2020 A Grubu ilk maçı, 11 Haziran Cuma günü TSİ 22.00'de, İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Mücadele TRT 1'de yayınlanacak.
EURO 2020 GRUPLARI
Takımlar, dörderli 6 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk 2 sırada bitirenler ve en iyi üçüncü kontenjanından 4 ekip, son 16 turuna yükselecek. Eleme turları, tek karşılaşma üzerinden oynanacak.
Ev sahibi kentlerin gruplara göre dağılımı şöyle:
A Grubu: Roma (Roma Olimpiyat Stadı),Bakü (Bakü Olimpiyat Stadı)
B Grubu: Saint Petersburg (Saint Petersburg Stadı),Kopenhag (Parken Stadı)
C Grubu: Amsterdam (Johan Cruyff Arena),Bükreş (Romanya Ulusal Stadı)
D Grubu: Londra (Wembley Stadı),Glasgow (Hampden Park)
E Grubu: Sevilla (La Cartuja Stadı),Saint Petersburg (Saint Petersburg Stadı)
F Grubu: Münih (Allianz Arena),Budapeşte (Puskas Arena)
TÜRKİYE'NİN EURO 2020 KADROSU
Türkiye, elemelerde H Grubu'nu 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle Fransa'nın ardından ikinci bitirerek şampiyonaya vize aldı.
Turnuvaya ilk kez 1996'da katılan ve grup aşamasında mücadele eden milliler, 2000'de çeyrek final, 2008'de ise yarı finale kadar yükseldi. Ay-yıldızlılar, 2016'daki son şampiyonada gruptan çıkamadı.
Tarihinde 5. kez Avrupa Şampiyonası finallerinde boy gösterecek ay-yıldızlı ekipte gözler, tecrübeli forvet Burak Yılmaz'da olacak.
Fransız ekibi Lille'in şampiyonluğa ulaşmasında büyük rol oynayan Burak, milli takımın da gol yollarındaki en önemli kozu.
Türkiye'nin EURO 2020 kadrosu şöyle:
Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe),Mert Günok (Medipol Başakşehir),Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Zeki Çelik (Lille),Çağlar Söyüncü (Leicester City),Kaan Ayhan (Sassuolo),Merih Demiral (Juventus),Mert Müldür (Sassuolo),Ozan Kabak (Schalke 04),Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş),Umut Meraş (Le Havre)
Orta saha: Yusuf Yazıcı (Lille),Dorukhan Toköz (Beşiktaş),İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe),Okay Yokuşlu (Celta Vigo),Orkun Kökçü (Feyenoord),Ozan Tufan (Fenerbahçe),Taylan Antalyalı (Galatasaray),Hakan Çalhanoğlu (Milan)
Forvet: Burak Yılmaz (Lille),Cengiz Ünder (Roma),Enes Ünal (Getafe),Abdülkadir Ömür (Trabzonspor),Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray),Halil İbrahim Dervişoğlu (Brentford),Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).
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