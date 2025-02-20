2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda mücadelen eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, 5. hafta maçında İtalya'yı konuk ediyor. Grupta averajla ikinci sırada yer alan ay-yıldızlı ekip, deplasmandaki müsabakada 87-80 mağlup olduğu İtalya'dan rövanşı almak istiyor. Grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan milli takım, 2025 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. Oynadığı 4 karşılaşmanın 3'ünü kazanan ve 1'inden yenilgiyle ayrılan lider İtalya da şampiyonaya katılmaya hak kazandı. Peki, Türkiye-İtalya basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Türkiye-İtalya maçı canlı izle linki...