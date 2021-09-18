Polonya'nın ev sahipliği yaptığı 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda Ampute Milli Takımımız finale yükseldi. İşte merakla beklenen Türkiye İspanya maçı ile ilgili bilgiler...

Milliler, yarı finalde Rusya ile karşılaştı. Ampute Millilerimiz, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 5-2 yenerek final biletini cebine koydu.

Ay-yıldızlılarımız finalde İspanya ile karşılaşacak.

Oynadığı 4 maçı da kazanan ve toplam 30 gol kaydeden Ampute Milli Takımımız, kalesinde sadece 2 gol gördü.

TÜRKİYE İSPANYA MAÇI NE ZAMAN?

Bugün (19 Eylül) saat 21.00'de başlayacak Türkiye - İspanya final maçı, TRT 1'den canlı yayınlanacak.