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Türkiye İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye maçı hangi kanalda?

Türkiye İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta?

EURO 2024 Elemeleri öncesinde hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, hazırlık maçlarına çıkıyor. Ay yıldızlılar ilk hazırlık maçında İskoçya'yı ağırlayacak. Maçı tribünden ve televizyondan takip edecek futbolseverler, Türkiye İskoçya maçının ne zaman, saat kaçta yayınlanacağını mercek altına aldı. İşte zorlu karşılaşma öncesinde iki takımda öne çıkan detaylar...

Giriş: 10.11.2022 - 23:23 | Güncelleme: ABONE OL

  • Türkiye İskoçya hazırlık maçı için nefesler tutuldu. Avrupa Şampiyonası EURO 2024 öncesi hazırlıklarına başlayacak olan A Milli Takım ilk hazırlık maçında İskoçya takımıyla karşılaşacak. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak maçın biletleri 9 Kasım tarihinde satışa sunuldu. Peki Türkiye İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair tüm ayrıntılar...

  • TÜRKİYE İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Türkiye İskoçya hazırlık maçı 16 Kasım Çarşamba günü saat 20:00'de başlayacak.

    Maç, Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.

     

  • TÜRKİYE İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA?

    Karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal henüz açıklanmadı.

     

  • A MİLLİ FUTBOL TAKIMIMIZIN ADAY KADROSU BELLİ OLDU

    A Milli Takımımızın, 16 Kasım'daki İskoçya ve 19 Kasım'daki Çekya maçlarının kadrosunda Arda Güler, Emirhan İlkhan, Samet Akaydın ve Tayyip Talha Sanuç ilk kez yer aldı. Cenk Tosun, Deniz Türüç ve Emre Mor ise uzun bir aradan sonra yeniden milli takıma çağrıldı.

     

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