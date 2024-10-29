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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi 1 yaşında

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi 1 yaşında

        Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye İş Bankası'nın ülkemize bir armağanı olarak kapılarını ziyaretçilere açan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi birinci yaşını kutluyor. Müze, açılışının birinci yıldönümüne özel olarak 31 Ekim 2024'e dek ücretsiz ziyaret ediliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 00:52 Güncelleme: 29.10.2024 - 00:52
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        İş Bankası Resim Heykel Müzesi 1 yaşında
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        Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye İş Bankası’nın ülkemize bir armağanı olarak kapılarını ziyaretçilere açan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi birinci yaşını kutluyor. Müze, açılışının birinci yıldönümüne özel olarak 31 Ekim 2024’e dek ücretsiz ziyaret ediliyor.

        İstiklal Caddesi No. 144 adresindeki Müze, kısa sürede yerli ve yabancı her yaştan sanatseverin uğrak yeri oldu. Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin sergileri, 2.700’ü aşkın eserin yer aldığı, ülkemizin en geniş ve en kapsamlı özel koleksiyonlardan biri olan Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan besleniyor. Osman Hamdi Bey, Mihri Hanım, Şeker Ahmed Paşa, Hoca Ali Rıza, İbrahim Çallı, Kuzgun Acar, Şadi Çalık ve Ali Teoman Germaner gibi Türk resim ve heykel sanatı denildiğinde ilk akla gelen isimlerin eserleri Müzede izleyicilere sunuluyor.

        Açıldığı günden beri sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, birinci yılını doldurmadan pek çok ödüle layık görüldü: Restorasyonu ve marka kimliği için üretilen projelerle Mart 2024’te MUSE Awards’ta ‘Yaratıcılık’ alanında Altın, ‘Tasarım’ alanında ise Gümüş ödülün sahibi oldu. Ekim ayında ise 21. Uluslararası İş Ödülleri’nde Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanında Stevie® Ödülü’ne layık görülen müze, Dünya Sanat Günü Wallace Hartley Ödülleri’nde de 2024 Sanat Kurumu Ödülü’nü kazandı.

        1900’lerin başından bu yana birçok aileye ve iş yerine ev sahipliği yapmış, Beyoğlu’nun benzersiz tarihine tanıklık etmiş, 1953-2016 yılları arasında Türkiye İş Bankası Beyoğlu Şubesi olarak hizmet vermiş tarihi Baudouy (Bodvi) Apartmanı’nda hayata geçirilen restorasyon projesi, türünün benzersiz örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

        Müzenin giriş katı, İstiklal Caddesi ile bütünleşik bir yapıda kurgulanan kafesi ve müze dükkânı ile ziyaretçileri içeriye davet ediyor. Sergi kurgusu yukarıdan aşağıya planlanan müzede 5 ve 4. katlar kalıcı koleksiyon sergisine, 3. ve 2. katlar süreli sergilere ev sahipliği yapıyor. Müzenin çok amaçlı olarak kullanılan BlackBox Salonu’nda sezon boyunca çeşitli etkinlikler ve çocuklar için tamamı ücretsiz atölyeler düzenleniyor. Müzenin hafta sonlarında ziyaretçilerine sunduğu ücretsiz rehberli turlar da büyük ilgi görüyor.

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi tüm sanatseverleri,“Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu Işığında Türk Resmini İzlemek” başlıklı kalıcı sergiyi ve “Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler” başlıklı süreli sergiyi ziyaret etmek; BlackBox Salonu’nda resimden operaya, arkeolojiden edebiyata, birbirinden farklı alanlardaki sohbetlere katılmak üzere bekliyor. Minik sanatseverleri de yıl boyunca ücretsiz çocuk atölyelerimizde büyük bir mutlulukla ağırlamayı sürdürüyor.

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        #Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi
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