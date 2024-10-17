Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın 'Okur Buluşmaları' başlıyor

REKLAM advertisement1

Hasan Âli Yücel Klasikleri, Türk Edebiyatı Klasikleri, Modern Türk Edebiyatı Klasikleri, Modern Klasikler, Çağdaş Dünya Edebiyatı Dizisi, Kılavuz Dizisi, 21. Yüzyıl Kitaplığı gibi farklı dizilerde ve inceleme-araştırma, anı, tarih, felsefe, sanat, iş dünyası, bilim alanlarında pek çok değerli eseri okurlarıyla buluşturan Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, ayda bir düzenlenecek olan Okur Buluşmaları’na başlıyor.

.png

Kafka’nın ölümünün 100. yıl dönümü olan 2024’ün Kafka Yılı seçilmesi vesilesiyle, Okur Buluşmaları etkinliğinin ilk konuğu, yazarın Şato, Amerika, Babaya Mektup, Ottla’ya ve Aileye Mektuplar gibi eserleriyle birlikte Reiner Stach’ın Bu Kafka mı? isimli kitabını da Almancadan dilimize kazandıran çevirmen Regaip Minareci olacak.

REKLAM 24 Ekim Perşembe 19.00’da Nişantaşı’ndaki İş Mekan’da düzenlenecek etkinliğin moderatörlüğünü, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Modern Klasikler Dizisinin editörlerinden Gamze Varım üstlenecek. Her ay ücretsiz olarak düzenlenecek Okur Buluşmaları için İş Mekan uygulaması üzerinden rezervasyon yaptırılması gerekmektedir. Kafka Yılı hakkında: 2024, Kafka’nın ölümünün yüzüncü yılı. Başta yazarın doğup hayatını geçirdiği Prag olmak üzere Avrupa’nın birçok kenti yıl boyunca Kafka’yla ilgili birçok etkinliğe sahne oluyor. Söyleşiler, sergiler, film gösterimleri, tiyatro oyunları ve okuma etkinlikleri, bu yüz yıllık süre zarfında Almanca konuşulan ülkelerin sınırlarını aşıp dünya edebiyatına mal olan yapıtlarının geniş çaplı etkisini ortaya koyuyor.

Kafka’nın edebi mirasının yalnızca birçok mekânda türlü etkinlikle değil, bloglarla, podcast’lerle, hatta video oyunlarıyla anılması, yazarın yapıtlarının ne denli ilham verici olduğunu; hayatın ve sanatın birçok veçhesine yansıdığını gösteriyor. Bütün bu etkinlikler aynı zamanda Kafka’nın yapıtlarına ve hayatına günümüzün perspektifinden bakma fırsatı sunuyor. Regaip Minareci hakkında: 1955 yılında İstanbul’da doğdu. Münih’te tamamladığı ortaöğrenimin ardından Münih Teknik Üniversitesi’nde elektronik mühendisliği okudu. 1977 yılında Hürriyet grubunda çevirmen olarak çalışma hayatına atıldı. Çeşitli yayın kuruluşlarında editör, yazıişleri müdürü, yayın yönetmeni ve yayın koordinatörü olarak uzun yıllar idari görevlerde bulundu. Çok sayıda klasik ve çağdaş eseri Almancadan dilimize kazandırdı.

Avusturya Edebi Çeviri Devlet Ödülü ve Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nün sahibi olan Regaip Minareci, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları için Kafka’nın yanı sıra Stefan Zweig, Joachim Zelter, Christa Wolf, Joseph Roth, Alexander Lernet-Holenia, Viktor Glass ve Ernst Augustin gibi yazarların çeşitli eserlerini de çevirmiştir.