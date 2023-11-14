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Bu yıl 10'uncu düzenlenecek Türkiye Innovation Week için geri sayım başladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenecek etkinliğin tanıtım toplantısı TİM Başkanı Mustafa Gültepe, TİM Başkanvekili Çetin Tecdelioğlu, TİM Başkanvekili Kutlu Karavelioğlu, TİM Genel Sekreteri Bilal Bedir ve stratejik partnerler, Türk Telekom, TEB, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Arzum, İGE, Trendyol, Halkbank yetkililerinin katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıda açıklamalarda bulunan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, "İnovasyon ekosisteminin gelişmesi için büyük çaba sarf ediyoruz. 10 yıldır önemli bir misyon üstlendik. Bugüne kadar 500 bin katılımcımızla, 10 milyon izleyicimizle Türkiye'nin yenilik öncülerini bir araya getirdik. 164 üniversiteden 225 bini aşkın öğrencimiz İnovasyon Haftası'na katıldı. Küresel İnovasyon Endeksi'nde büyük bir sıçrama yakaladık. Türkiye 10 yıl önce endekste 74'üncü sıradaydı. Şimdi 39'uncu sıradayız. Hedefimiz inovasyonla ülkemizi ihracatta ilk 10 ülke arasına taşımak" dedi.

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ETKİNLİĞİN KAPSAMI DEĞİŞİYOR

İnovasyon Haftası'nı global bir zemine oturtmak istediklerini kaydeden Gültepe, "Bu kapsamda bu yıldan itibaren etkinliğimizi Türkiye Innovation Week adıyla düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Program ve katılımcılar hakkında bilgi veren TİM Başkanvekili Kutlu Karavelioğlu da, "TİM-TEB Girişim Evleri, İnovasyon Odaklı Mentorluk programı Inosuit, Türkiye'nin İlk İnovasyon Geliştirme Programı İnovaLİG, Türkiye'nin en genç ve inovatif ailesi İnovaTİM, MasterClass'lar, İnovasyon Akedemisi'yle girişimcilik ekosistemini bir araya getiriyoruz. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Dünya Ekonomik Forumu Siber Güvenlik Uzmanı Dr. Magda Lilia Chelly, Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, Yapay Zeka Uzmanı Edgar Perez, Çevre Aktivisti Alexandra Cousteau etkinlikte yer alacak" dedi.

CEO'LAR KATILACAK

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye Innovation Week, Türkiye'nin önde gelen markalarının CEO'larını da ağırlayacak.

Zorlu Enerji CEO'su İbrahim Sinan Ak, Ülker CEO'su Mete Buyurgan, Trendyol CEO'su Erdem İnan, Ticimax CEO'su Cenk Çiğdemli, Martı Kurucu Ortağı Sena Öktem, Meta Türkiye'den E-ticaret ve Çoklu Kanal Endüstrileri Grup Lideri Irmak Emekdaş, SpaceSide Kurucusu Remco Timmermans etkinlik sahnesinde katılımcılarla buluşacak.