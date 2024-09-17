Türkiye ile İsveç arasında yarın Ankara'da Güvenlik Mekanizması toplantısı yapılacak

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18 Eylül 2024 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan Güvenlik Mekanizması toplantısına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard başkanlık edecek.

Bu toplantı, iki ülke arasındaki terörle mücadele iş birliğini güçlendirmek açısından büyük önem taşıyor.

İlk kez düzenlenecek bu toplantı, NATO Vilnius Zirvesi marjında Türkiye Cumhurbaşkanı, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve NATO Genel Sekreteri arasında alınan kararlar doğrultusunda gerçekleşecek.

Güvenlik Mekanizması ve Üçlü Mutabakat Zaptı

Türkiye ile İsveç arasında terörizmle mücadele konularında bir "Güvenlik Mekanizması" kurulmasına, 2023 NATO Vilnius Zirvesi’nde karar verilmişti. REKLAM Haziran 2022'de imzalanan Üçlü Mutabakat Zaptı kapsamında İsveç, terörizmle mücadelesinde önemli adımlar atmış ve bu kapsamda bir "yol haritası" sunmayı taahhüt etmişti. Bu yol haritası çerçevesinde başta PKK/PYD/YPG ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere, terörizmle mücadele konularında ilave adımlar atılması hedeflenmekte. İkili İlişkiler ve Bölgesel İş Birliği

Hakan Fidan ve İsveçli mevkidaşı arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, terörle mücadele dışında ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler de ele alınacaktır. Türkiye ve İsveç arasındaki güvenlik alanında iş birliği, sadece terörle mücadele ile sınırlı kalmayıp savunma sanayii gibi alanlarda da genişletilmesi planlanmaktadır. İsveç'in NATO Üyeliği Süreci ve Üçlü Mutabakat Zaptı İsveç ve Finlandiya, 18 Mayıs 2022'de NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuş, Türkiye ile yapılan görüşmeler neticesinde 28 Haziran 2022'de Madrid Zirvesi marjında imzalanan Üçlü Mutabakat Zaptı ile terörle mücadele ve savunma sanayii alanında önemli taahhütlerde bulundu.

Bu taahhütler arasında terörle mücadele mevzuatlarının güçlendirilmesi, PKK ve uzantılarının faaliyetlerinin engellenmesi, FETÖ ve PYD/YPG’ye destek verilmemesi, Türkiye’nin terörle bağlantılı iade taleplerinin hızlıca işleme konulması gibi önemli maddeler yer alıyor. REKLAM İsveç'in Terörle Mücadele Konusunda Attığı Adımlar İsveç, Üçlü Mutabakat Zaptı doğrultusunda önemli adımlar attı. 1 Temmuz 2022'de yürürlüğe giren yeni Terörizmle Mücadele Yasası, terör örgütlerine destek verilmesini suç haline getirildi. Ayrıca İsveç Anayasası’nda yapılan değişiklikler ile örgütlenme özgürlüğü sınırlandırılmış, terör örgütlerine katılım suç sayıldı. İsveç, Türkiye ile bağlantılı davalar için bir İrtibat Savcısı atamış ve PKK'nın ana finansman kaynaklarından biri olan "Kürt Kızılayı"nın banka hesabını kapatmıştır.

PKK ve Diğer Terör Örgütleriyle Mücadele Üçlü Mutabakat Zaptı öncesinde, PKK ve PYD/YPG temsilcileri İsveç’te üst düzey temaslarda bulunabilirken, İsveç hükümeti artık bu örgütlerle arasına mesafe koyduğunu açıklamıştır. İsveç'te bazı PKK mensuplarıyla ilgili yargı süreçleri başlatılmış ve İsveç güvenlik kurumları PKK'nın finansman ve propaganda faaliyetlerine dikkat çekmiştir. Türkiye ve İsveç Arasındaki Ticari İlişkiler

2024 yılı, Türkiye ile İsveç arasında diplomatik ilişkilerin 100. yıldönümüne denk gelmektedir. İsveç, Nordik ülkeler arasında Türkiye’nin en büyük ticaret ortağıdır ve 2023 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacmi 4,1 milyar dolar olarak kaydedilmiştir. Ortak hedef, bu hacmi 5 milyar dolara çıkarmaktır. İsveç'in NATO Üyeliği ve Savunma Sanayi İş Birliği İsveç’in NATO üyeliği başvurusu sonrasında Türkiye ile terörle mücadele ve savunma sanayi alanında iş birliği geliştirilmiştir. İsveç, Türkiye’ye yönelik savunma sanayi ihracatına yönelik ambargoları kaldırarak bu alandaki iş birliğine katkı sağlamıştır. Bu gelişmeler ışığında, iki ülke arasında terörizmle mücadele ve savunma sanayi alanlarındaki ilişkilerin daha da güçlenmesi beklenmektedir.