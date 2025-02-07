"Türkiye için elektrifikasyon zorunluluktur"

Panelde, mobilite teknolojilerinin mevcut gelişimi ve gelecekteki yönelimleri analiz edilerek, akıllı şehirler ve otonom araçlar gibi yenilikçi çözümlerin etkilerini incelendi.

EMOD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar, Brisa Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cenk Koçdor ve Ford Büyüme ve Akıllı Hareketlilik İş Alanı Lideri Erhan Köseoğlu'nun katıldığı panelde, akıllı şehir altyapılarının tasarımı, veri entegrasyonu, enerji verimliliği, trafik yönetimi ve sürdürülebilirlik gibi konular, sektör liderlerinin perspektifinden değerlendirildi.

REKLAM advertisement1

Aynı zamanda, otonom araç teknolojilerinin regülasyonları, güvenlik standartları ve toplumsal kabulü üzerine tartışmalar gerçekleştirildi ve bu teknolojilerin yaygınlaşması için gerekli altyapı ve politikalar üzerinde duruldu.

EMOD Başkanı Murat Pınar, Türkiye'nin enerjide en büyük probleminin enerji ithalatı olduğunu belirtirken, bu bakımdan Türkiye'de elektrifikasyonun bir zorunluluk olduğunu ifade etti.