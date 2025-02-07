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        Haberler Ekonomi Teknoloji "Türkiye için elektrifikasyon zorunluluktur" - Teknoloji Haberleri

        "Türkiye için elektrifikasyon zorunluluktur"

        Bloomberg HT Teknoloji Zirvesi'nde EMOD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar, Brisa Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cenk Koçdor ve Ford Büyüme ve Akıllı Hareketlilik İş Alanı Lideri Erhan Köseoğlu'nun katıldığı 'Mobilite'nin Geleceği' başlıklı haberde akıllı şehirler ve otonom ulaşım çözümleri konusu konuşuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 16:31 Güncelleme: 07.02.2025 - 16:31
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        Panelde, mobilite teknolojilerinin mevcut gelişimi ve gelecekteki yönelimleri analiz edilerek, akıllı şehirler ve otonom araçlar gibi yenilikçi çözümlerin etkilerini incelendi.

        EMOD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar, Brisa Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cenk Koçdor ve Ford Büyüme ve Akıllı Hareketlilik İş Alanı Lideri Erhan Köseoğlu'nun katıldığı panelde, akıllı şehir altyapılarının tasarımı, veri entegrasyonu, enerji verimliliği, trafik yönetimi ve sürdürülebilirlik gibi konular, sektör liderlerinin perspektifinden değerlendirildi.

        Aynı zamanda, otonom araç teknolojilerinin regülasyonları, güvenlik standartları ve toplumsal kabulü üzerine tartışmalar gerçekleştirildi ve bu teknolojilerin yaygınlaşması için gerekli altyapı ve politikalar üzerinde duruldu.

        EMOD Başkanı Murat Pınar, Türkiye'nin enerjide en büyük probleminin enerji ithalatı olduğunu belirtirken, bu bakımdan Türkiye'de elektrifikasyonun bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

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        #Bloomberg HT Teknoloji Zirvesi
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