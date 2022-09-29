2022 FIVB Dünya Şampiyonası dördüncü maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu kez Hırvatistan'ın karşısına çıkıyor. Grubunda oynadığı ilk 3 maçta 2 galibiyet 1 yenilgi alan millilerimiz, son maçında ise Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı. Peki, Türkiye Hırvatistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?