Sağlık Bakanlığı resmi sitesinden son dakika corona virüse dair son rakamlar geldi. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 23.934 kişiye yükselirken toplam vefat eden vatandaşların sayısı ise 501 olarak kayıtlara geçti. İşte 4 Nisan Türkiye günlük koronavirüs tablosu...

TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU 4 NİSAN 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan son dakika yaptığı koronavirüs açıklamasında; "Bugüne kadar yapılan 161.380 testin %12,18’i son 24 saat içinde gerçekleşti. İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu. Dün toplam 484 olan iyileşen hasta sayımız bugün 786’ya ulaştı. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım." dedi

CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA GELİŞMELERİ