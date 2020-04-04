Bugün 19 bin 664 test yapılırken 3 bin 13 kişinin testi pozitif çıktı. Bugün 76 vatandaşımız hayatını kaybederken koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısı 501'e çıktı

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