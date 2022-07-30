18 bin 44 spor kulübü Gençlik ve Spor Bakanlığı'na geçti

İHA

Türkiye genelinde 18 bin 44 spor kulübü derneğinin iş ve işlemlerine yönelik dosyaları Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredildi. Kulüplerin denetim, yardım toplama, rehberlik, izne tabi kelime kullanımı gibi işlemleri ise İçişleri Bakanlığı'nca yürütülmeye devam edilecek.

Bu yılın nisan ayında yayımlanan Resmi Gazete ile 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu sonrasında spor kulüpleri yeni bir tüzel kişilik kazanmıştı. Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte dernek statüsünde bulunan spor kulübü derneklerinden, Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Türkiye Futbol Federasyonu'na tescilleri bulunan spor kulüplerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı'na dosya devir teslim işlemleri kanunda belirtilen sürede tamamlandı. Bu kapsamda Türkiye genelinde 18 bin 44 spor kulübü derneğinin devir işlemleri gerçekleştirildi. Bu süreçten sonra spor kulüplerinin iş ve işlemleri Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca yürütülecek.

DENETİM VE REHBERLİK HİZMETİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NCA DA YÜRÜTÜLECEK

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 7405 sayılı Kanun’un 13’üncü ile 5253 sayılı Kanun’un 19’uncu maddeleri uyarınca spor kulüplerine yönelik denetim ve rehberlik hizmetleri İçişleri Bakanlığı'nca ve mülki idare amirliklerince de yürütülmeye devam edilecek. Söz konusu Kanun’un 25’inci maddesi uyarınca spor kulüplerinin adlarında izne tabi kelimelerin (Türk, Türkiye, Milli, Cumhuriyet, Atatürk, Mustafa Kemal, Şehit, Gazi) kullanılması İçişleri Bakanlığı'nın iznine tabi olmaya devam edecek. Yabancı STK’ların spor kulüpleri ile iş birliğinde İçişleri Bakanlığı’ndan; spor kulüplerinin yurt, pansiyon ve lokal açmalarında mülkî idare amirliklerinden izin alınması hususu devam edecek. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu uyarınca spor kulüplerinin yardım toplama iş ve işlemleri yine Bakanlık ve mülkî idare amirliklerince yürütülecek. Ayrıca ilgili spor kulüplerine dernek statüsünde olmalarından kaynaklı e-devlet üzerindeki sunulan hizmetler (e-üyelik, e-tüzük, e- alındı belgesi, e-genel kurul ve yönetim kurulu, e-matbaa, e-faaliyet belgesi, e-yurt dışı yardım yapma bildirimi, dernek üyeliği sorgulama ve sonlandırma vb.) yapılan devir işlemi sebebiyle sonlandırılacak.

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