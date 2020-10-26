Türkiye fazla veriyor

Selim Karahan skarahan@haberturk.com

Türkiye ile Fransa arasındaki gerilim tırmanırken son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlara Fransız mallarını boykot etme çağrısında bulundu. Bu çağrı, gözlerin iki ülke arasındaki ticarete çevrilmesine yol açtı.

Fransa ve Türkiye siyasi olarak inişli çıkışlı bir ilişkiye sahip olsa da aralarındaki dış ticaret son yıllarda istikrarlı bir şekilde artıyor.

Türk Fransız Ticaret Derneği verilerine göre geçtiğimiz yıl Fransa-Türkiye toplam ticaret hacmi 14 milyar 677 milyon Euro'ya ulaştı. Türkiye Fransa'ya 8 milyar 733 milyon Euro'luk mal ve hizmet satışı yaparken, bu ülkeden 5 milyar 944 milyon Euro'luk alım yaptı. Böylece bu ülkeyle alışverişte Türkiye 2 milyar 739 milyon Euro'luk dış ticaret fazlası verdi. Son 4 yıldır Türkiye ikili ticarette fazla veriyor.

2000 yılından sonra Fransa-Türkiye ticaretinin gelişimi:

Son 10 yılda 2 ülke arasındaki toplam ticaret hacmi ise yaklaşık yüzde 47 yükseldi.

Yine Türk Fransız Ticaret Derneği'nin paylaştığı verilere göre Türkiye geçen yıl Fransa'dan en fazla 564.2 milyon Euro'yla 'genel kullanım için makine ve ekipmanlar' ithal etti.

2019'da Türkiye'nin Fransa'dan en fazla ithal ettiği ürünler:

Türkiye ise geçen yıl Fransa'ya en çok 2 milyar 954 milyon Euro'yla otomotiv ürünleri ihraç etti. Bu kalemi 1.3 milyar Euro'yla giyim eşyaları ve 545.9 milyon Euro'yla ev aletleri takip etti.

2019'da Türkiye'nin Fransa'ya en fazla ihraç ettiği ürünler: