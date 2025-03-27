Türkiye eski güzeli Banu Öztürk, hastaneye sevk edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten gözaltına alınan 2009'da Miss Globe Türkiye güzeli Banu Öztürk, dün gözaltına alınmıştı.

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Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; Banu Öztürk ile ilgili yeni yeni gelişme yaşandı.

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HASTANEYE YATIRILDI

Emniyette işlemleri tamamlanan Banu Öztürk; Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne, burada yapılan tetkiklerin ardından da 3 hafta gözlem altında tutulması kararıyla Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.