Türkiye eski güzeli Banu Öztürk, hastaneye sevk edildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan Türkiye eski güzeli Banu Öztürk gözaltına alınmıştı. Öztürk, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten gözaltına alınan 2009'da Miss Globe Türkiye güzeli Banu Öztürk, dün gözaltına alınmıştı.
Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; Banu Öztürk ile ilgili yeni yeni gelişme yaşandı.
HASTANEYE YATIRILDI
Emniyette işlemleri tamamlanan Banu Öztürk; Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne, burada yapılan tetkiklerin ardından da 3 hafta gözlem altında tutulması kararıyla Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.