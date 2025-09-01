Habertürk
        Türkiye ekonomisi büyüme rakamları açıklandı! Türkiye ekonomisi Nisan-Haziran 2025 yılın ikinci çeyreğinde yüzde kaç büyüdü, GSYH ne kadar oldu ?

        Türkiye ekonomisi büyüme rakamları açıklandı! Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde kaç büyüdü?

        Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan-Haziran 2025 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini kamuoyu ile paylaştı. Peki, Türkiye ekonomisi yüzde kaç büyüdü? İşte, TÜİK tarafından açıklanan veriler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2025 - 10:02 Güncelleme: 01.09.2025 - 10:06
        • 1

          TÜİK, Nisan-Haziran 2025 dönemini kapsayan büyüme rakamlarını açıkladı. Geçen yılın aynı çeyreğinde yüzde 2,4, 2025'in ilk çeyreğinde ise yüzde 2 büyüme kaydeden Türkiye ekonomisinin son büyüme rakamları da belli oldu. Peki, Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde kaç büyüdü? İşte, detaylar...

        • 2

          TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME RAKAMLARI AÇIKLANDI

          TÜİK, 1 Eylül saat 10.00'da Türkiye ekonomisinin büyüme rakamlarını açıkladı.

          GSYH 2025 yılı ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,8 arttı.

        • 3

          AA FİNANS BEKLENTİ ANKETİ ANKETİ SONUÇLARI NEYDİ?

          AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, bu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 3,87 büyüdüğünü öngörüyor. Söz konusu ekonomistlerin ikinci çeyreğe ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 2,2 ile yüzde 5 aralığında yer aldı.

          Ekonomistlerin 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,18 oldu.

        • 4

          İnşaat sektörü 2025 yılının ikinci çeyreğinde %10,9 arttı

          GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2025 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat sektörü toplam katma değeri %10,9, bilgi ve iletişim faaliyetleri %7,1, sanayi sektörü %6,1, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri %5,6, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %5,4, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar %3,0, finans ve sigorta faaliyetleri %2,6, gayrimenkul faaliyetleri %2,6 ve diğer hizmet faaliyetleri %2,1 arttı. Tarım sektörü %3,5, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri ise %1,2 azaldı.

          Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %1,6 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2025 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,6 arttı.

        • 5

          GSYH 2025 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla 14 trilyon 578 milyar 556 milyon TL oldu

          Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2025 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %43,7 artarak 14 trilyon 578 milyar 556 milyon TL oldu. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 377 milyar 622 milyon olarak gerçekleşti.

        • 6

          Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2025 yılının ikinci çeyreğinde %5,1 arttı

          Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2025 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %5,1 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %5,2 azalırken gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %8,8 arttı.

          Mal ve hizmet ihracatı 2025 yılı ikinci çeyreğinde %1,7, ithalatı ise %8,8 arttı

          Mal ve hizmet ihracatı, 2025 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %1,7, ithalatı ise %8,8 arttı.

          İşgücü ödemeleri 2025 yılı ikinci çeyreğinde %42,0 arttı

          İşgücü ödemeleri, 2025 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %42,0 arttı. Net işletme artığı/karma gelir %46,3 arttı.

          İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı %38,4 oldu

          İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde %38,8 iken, bu oran 2025 yılında %38,4 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %39,5 iken %40,2 oldu.

