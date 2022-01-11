'Türkiye ekonomi modeli perspektifi ortaya koydu'

AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında Cumhurbaşkanlığı muhabirleriyle ile bir araya geldi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutlayan Altun, basın mensuplarının görüş ve önerilerini dinleyerek tek tek not aldı.

Altun, "Sorunların çözülmesi için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız. Her zaman sizin yanınızdayız. İletişim Başkanlığı sizin eviniz." dedi.

Basın mensuplarına çalışmalarından dolayı teşekkür eden ve başarılar dileyen Altun, basın mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırmaya dönük çaba içerisinde olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Altun, İngilizce olarak kaleme aldığı "Türkiye as a Stabilizing Power in an Age of Tormoil (Küresel Kaos Çağında İstikrar Sağlayıcı Bir Güç: Türkiye)" adlı kitabını da toplantıya katılan gazetecilere imzalayarak hediye etti.

Basın mensuplarına, 2021 yılını değerlendiren Altun, bu yıla ilişkin de önemli mesajlar verdi.

Dünyanın 2021'de çok zor bir dönemden geçtiğine dikkati çeken Altun, habercilerin bunu en fazla hisseden, bunun etkilerini en fazla yaşayan insanlar olduğunu ifade etti.

Altun, 2021'in Türkiye için de zor geçtiğini ancak bir taraftan da geçen yılı bir dönüşüm yılı olarak gördüklerini belirterek, "Evet, zor bir yıldı, ancak aynı zamanda bu bizim için bir taraftan da bir kapasite geliştirme imkanı anlamına geldi. Biz dış politikada, savunmada, ekonomide ve iletişim, stratejik iletişim alanında bir stratejik perspektif esasını da ortaya koyduk ve küresel meselelerle kendine özgü bir modelle baş etmek üzere bir çerçeve ürettik." dedi.

"TÜRKİYE KENDİ MODELİNİ ORTAYA KOYDU"

Fahrettin Altun, Türkiye'nin yaklaşık beş-altı yıldır, küresel problemlerin en ciddi etkisini yerelde de yaşayan bir ülke olduğuna işaret ederek, "Küresel terörün etkisini biz kendi sınırlarımızda ve sınırlarımız içinde yaşadık, DEAŞ'ın en çok saldırdığı ülke olduk ve bununla mücadele ettik. Küresel insani krizin en ağırını yine biz yaşadık. Dünyada sınırları içinde en çok göçmen barındıran ülke olduk ve bununla hala mücadele ediyoruz. Aynı şekilde bulunduğumuz coğrafya açısından küresel pandemiyi, küresel ısınmanın etkilerini ve küresel ekonomik krizin yarattığı olumsuz durumu hep beraber yaşadık. Bu sorunlara karşı mücadelemiz sırasında oluşturduğumuz aklı ve tecrübeyi 2021 yılında yeni bir modelde bir araya getirdik.

Bu modelin çok farklı çerçeveleri var. Yani bu yönüyle baktığımızda biz her şeyden önce küresel gerçeklikleri, bölgesel sorunları, ulusal ihtiyaçlarımızı esas alarak bir stratejik konsept geliştirerek, bunun çok somut bir şekilde tezahürlerini görmüş olduk. Adı konarak bir model etrafında Türkiye, küresel bir krize kendi yol ve yöntemleriyle bir çözüm modeli ortaya koymuş ve önermiş oldu."

"TÜRKİYE DIŞ POLİTİKADA İSTİKRARLAŞTIRICI BİR AKTÖR"

Bu stratejik konseptin en önemli unsurlarından birinin, dış politikada otonomi ve istikrarlaştırıcı güç kullanımı olduğuna işaret eden Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Esas itibarıyla istikrarlaştırıcı güç, Türkiye'nin son dönemde küresel ve bölgesel meselelerle yüzleşirken ortaya koyduğu dış politika performansını tanımlayan önemli kavramlardan bir tanesi. 2021 yılında yumuşak gücümüzü derinleştirip, sert gücümüzü daha caydırıcı bir şekilde ortaya koyarken, bir yandan da diplomatik gücümüzü daha görünür hale getirdik. Diğer taraftan, diplomatik gücümüzü daha görünür hale getirdik ve bütün bunlar olurken biz bir yandan Libya'dan Karabağ'a kadar oyun değiştirici, oyun kurucu bir aktör olarak varlık gösterdik. Bu süreçte istikrarlaştırıcı bir aktör olarak ön plana çıktık. Diplomatik inisiyatiflerimiz ve çabalarımızla birlikte bütün uluslararası platformları kullanarak esas itibarıyla bütün ülkeler sadece kendi iç meselelerine odaklanmışken, sosyal devlet krizi bütün ülkeleri çok ciddi anlamda meydan okumalarla karşı karşıya bırakırken Türkiye, bir bölgesel aktör olarak nüfuz alanını genişletme gayreti içerisinde oldu."

Fahrettin Altun, bir başka unsurun ise bu sürece eşlik eden bir stratejik iletişim konsepti olduğunu belirterek, artık neredeyse dünya siyasetinin tam anlamıyla iletişim süreçleri üzerinden şekillenmeye başladığını dile getirdi.

Dezenformasyon savaşlarıyla ülkelerin istikrarları, demokrasilerinin ciddi anlamda tehdit edilir hale geldiğine dikkati çeken Altun, sokak hareketlerinin ve bunlar üzerinden yaşanan iktidar değişimlerinin merkezinde, yine dezenformasyon savaşlarının söz konusu olduğunu ifade etti.

"BİRÇOK MATERYAL ÜRETTİK"

Salgın döneminde dezenformasyon savaşlarının etkilerinin geleneksel medyada ve yeni medyada çok daha yoğunlaştığının görülmeye başlandığını aktaran Altun, bunun Türkiye'yi ciddi şekilde olumsuz etkilediğini gördüklerini söyledi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bu doğrultuda, yeni stratejik iletişim konseptiyle birlikte hızlı bir şekilde kurumsallaşmayı, kapasite gelişimini tamamlayarak, Türkiye'nin imajı, mesajı ve anlatısını dünyaya sunmak ve Türkiye'yle ilgili ortaya konan dezenformatif kampanyaları ifşa etmek üzere gayret ortaya koyduklarını anlattı.

Altun, "Türkiye'nin perspektifini, açık ve net bir çerçevede, ekonomiden dış politikaya, savunma sanayinden ihracata kadar farklı alanlarda ortaya koymanın önemine olan inançla birçok materyal ürettik ve bu materyalleri uluslararası bütün muhataplarımıza ulaştırdık." dedi.

Son dönem diplomasisinde, "lider diplomasisi"nin en kritik unsurlardan biri olduğuna işaret eden Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü lider diplomasisi, uluslararası alanda Türkiye'nin kapasite geliştirmesinin en önemli unsurlarından biri olmuştur. Biz, bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlerle yürüttüğü diplomaside Türkiye'nin temel meselelerine ilişkin referans metinleri üreterek, bu referans metinlerinin ilgili muhatap aktörlerde karşılık bulmasını sağladık." dedi.

"TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ PERSPEKTİFİ ORTAYA KOYDU"

Altun, 2021'de Türkiye'ye özgü bir model olarak üretilen bir başka alanın ise ekonomi alanı olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir Türkiye ekonomi modeli perspektifi ortaya koyduğunu kaydetti.

Burada aniden ortaya çıkmış ya da palyatif bir çözümden bahsetmediklerini belirten Fahrettin Altun, şöyle konuştu:

"Bir temel yaklaşımdan, bir sistemli paradigmadan bahsediyoruz esas itibarıyla. Pandemi öncesinde dünya ekonomisinde yaşanan ticaret savaşlarının ve yine pandemi döneminde yaşanan ekonomik durgunluğun, hammadde krizinin, tedarik zinciri sorunlarının üzerine aslında formüle edilmiş, bütün bu yeni sorunlarla birlikte harmanlanmış bu sorunların çözümüne çabalayan bir modelden bahsediyoruz. Bu yaşanan pandemi dönemiyle birlikte iyice görünür hale gelen, sorunlarla mücadele edebilmek için esas itibariyle Türkiye dışında da yerli bir model ortaya koymaya çalışan birçok ülke var. Biz, bu noktada daha önce yol almış olduk ve ekonomik sorunların sosyolojik ve yerel artçı şoklarını da göğüslemeyi hedefleyen bir model ortaya koymuş olduk. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın çok net bir şekilde vurguladığı üzere yatırımı, istihdamı, üretimi, ihracatı, cari fazlayı esas alan bir büyüme modelini temel bir perspektif olarak ortaya koyduk. 2022 yılında esas itibariyle bu alanlarda, bu yeni stratejik konseptin daha da olgunlaşmasını ümit ediyoruz ve hep beraber bunun daha da olgunlaşacağını göreceğiz inşallah."

Türkiye ekonomi modelinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı şekilde arkasında durduğu bir model olduğuna işaret eden Altun, burada bütün uluslararası kuşatma ve yıldırma politikalarına rağmen bu politikanın sürdürüleceğini vurguladı.

Dış politika alanında diplomatik inisiyatiflerle bölge ülkeleriyle müzakere ve diyalog süreçlerinin devam edeceğini dile getiren Altun, "İkili olarak bu ülkelerle aramızda olan sorunları biz inovatif, diplomatik hamlelerle çözmeye devam edeceğiz. Bu diplomatik inisiyatifin payandaları elbette savunma sanayinde elde ettiğimiz başarılarımızdır, Türkiye'nin bölge halkları üzerindeki etkisidir." ifadelerini kullandı.

Altun, Türkiye'nin kapasitesini, gücünü uluslararası alanda daha net şekilde ortaya koymaya dönük bir girişim içerisinde olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Türkiye'nin çok taraflı diplomasiyi aktif şekilde sürdürmeye devam edeceğini kaydeden Altun, küresel meselelerin çözümünde, Birleşmiş Milletler reformu gibi temel meselelerde yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde kararlı bir şekilde politikaları devam ettireceklerini dile getirdi.

"STRATEJİK İLETİŞİMİ 3 ALANDA YOĞUNLAŞTIRACAĞIZ"

İletişim konusunda stratejik iletişim konseptini gelecek dönemde 3 alanda yoğunlaştıracaklarını belirten Altun, şunları kaydetti:

"Birincisi, Türkiye markasını daha görünür ve etkili kılmak için kamu diplomasisi çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Sadece ABD ve Avrupa'da değil, yani sadece Batı ülkelerinde değil, Batı dışı ülkelerde de biz bu noktada kamu diplomasisi araçlarını kullanarak, Türkiye markasını güçlendirmeye dönük yenilikçi yol ve yöntemlerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

İkincisi, artık siyasi bir savaş halini alan bu dezenformasyon savaşlarında, ülkemizin hakkını ve hukukunu korumak için çaba sarf edeceğiz ve dalgakıran olma vazifemizi sürdüreceğiz. Türkiye'ye yönelik olarak üretilen sistematik dezenformasyon kampanyalarını deşifre etmeye devam edeceğiz, Türkiye kamuoyuna bunları izaha ve uluslararası kamuoyuna bunları anlatmaya devam edeceğiz.

Üçüncü olarak, yeni dönemde iletişim bağlamında, kriz durumlarında kurumlarımızın iletişim ve söylem birliğinin temini noktasında daha güçlü bir şekilde bir performans ortaya koyacağız. Bu noktada biz, yeni Türkiye iletişim modelinin kökleşmesi, kurumsallaşması için önümüzdeki dönemde kurum olarak da gayret sarf edeceğiz."

"TÜRKİYE'NİN BÜYÜMESİNE YÖNELİK GAYRETİ SÜRDÜRECEĞİZ"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin, Türkiye kamuoyunun, milletin kazanması için süreci devam ettireceklerini belirterek, küresel alanda çok ciddi bir kriz varken, ciddi bir resesyon riski sürerken, Türkiye'nin büyümesine yönelik gayreti, çabayı sürdüreceklerini ifade etti.

Altun, "Her ne kadar küresel kaynakları olan ciddi krizlerle 2021'de yüzleşmiş olsak da biz 2021'de geliştirdiğimiz kapasiteyle 2022'de milletimizin hayrına, ülkemizin menfaatine çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2002'den bu yana yaşanan dönüşümle birlikte gerçekten etkin, bölgesel ve küresel bir güç, oyun kuran bir ülke olduğunu anlatan Fahrettin Altun, "Türkiye, sadece oyunbozan bir ülke değil, aynı zamanda oyun kuran bir ülke. Küresel meselelerde de Türkiye taraf oldu. Türkiye'nin perspektifi, Türkiye'nin yaklaşımı esas alınır hale geldi." dedi.

Altun, konuşmasının ardından basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.