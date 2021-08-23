Hazırlanan çadır, gıda kolisi ve hijyen setinden oluşan yardım malzemeleri, sabah Ankara'nın Etimesgut ilçesi 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında iş makineleri ile A400M tipi askeri kargo uçağına yüklendi.

7 kişilik AFAD ekibinin de içerisinde bulunduğu uçak, yardım malzemelerini Haiti'ye ulaştırmak üzere havalandı.