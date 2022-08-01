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Türkiye'den Bağdat'taki gelişmelere ilişkin taraflara "itidal" çağrısı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, önce Sadr hareketi mensuplarının, ardından Şii grupların askeri kontrol noktasını aşarak Yeşil Bölge’nin kapısına yaklaşması ve güvenlik güçlerinin müdahalesinin ardından Türkiye'den 'itidal' çağrısı geldi.

01.08.2022 - 21:00 | Güncelleme: ABONE OL
Türkiye'den Bağdat'taki gelişmelere ilişkin taraflara
Dışişleri'nden Bağdat'a 'itidal' çağrısı
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AA / HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanlığı, Irak’ın başkenti Bağdat’ta yaşanan gelişmelere ilişkin taraflara "itidal" çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bağdat'ta cereyan eden gelişmelerin endişeyle takip edildiği belirtildi.

Irak’taki gelişmelere zemin oluşturan siyasi belirsizliğin bir an evvel giderilmesi ve Irak halkının beklentisi temelinde kapsayıcı, temsil kuvveti güçlü bir hükümetin daha fazla zaman geçirmeden kurulmasının temenni edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Iraklıların görüş ve beklentilerini demokratik yollarla ifade etme haklarına saygı duyuyoruz. Bu bağlamda, şiddetten uzak durulması ve kamu düzeninin muhafazasına öncelik verilmesi gereğini vurguluyoruz. İlgili tüm taraflara sağduyu ve itidal içerisinde hareket etmeleri çağrısında bulunuyoruz."

* Haberin görseli AA'dan servis edilmiştir.

SADR HAREKETİ VE Şİİ GRUPLARIN YEŞİL BÖLGE'Yİ BASMASI

Irak'ta Ekim 2021'de yapılan seçimlerden galip çıkan Şii siyasi ve dini lider Mukteda es-Sadr, İran yanlısı partilerle hükümet kurmaya yanaşmamış ve ardından siyasetten çekildiğini açıklamıştı. Sadr sonrası hükümet kurma işi rakibi Koordinasyon Çerçevesi'ne geçmişti.

Sadr yanlıları, İran’a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı ilan edilen Sudani’yi protesto etmek amacıyla 30 Temmuz Cumartesi günü Yeşil Bölge’ye girerek Meclis binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı.

İran destekli Şii siyasi çatı kuruluş destekçileri de bugün üç ayrı askeri kontrol noktasını aşarak Yeşil Bölge’nin kapısına yaklaşmıştı. Güvenlik güçleri, bölgeye girmemeleri için kalabalığa tazyikli su ile müdahalede bulunmuştu.

* Haberin görseli AA'dan servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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