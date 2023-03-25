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Türkiye'den ABD'nin 'insan hakları' raporuna kınama

ABD'nin açıkladığı İnsan Hakları Uygulamaları Raporu'nda Türkiye hakkında, 'hukukun üstünlüğünün tehlikeye girmesi' ve 'yargı bağımsızlığında sorunlar' gibi birçok maddenin öne sürülmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlık rapordaki ifadelerin 'mesnetsiz ve önyargılı' olduğunu belirterek yorumları kınadı.

Giriş: 25.03.2023 - 00:09 | Güncelleme: ABONE OL
Türkiye'den ABD'nin 'insan hakları' raporuna kınama
HABERTURK.COM

ABD, her yıl ülkelerin insan hakları uygulamalarını değerlendirdiği yıllık raporunu açıkladı. Raporda Türkiye'nin birçok alanda kısıtlama uyguladığı öne sürülürken, Dışişleri Bakanlığı iddiaları reddeden bir açıklama yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şöyle:

"ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2022 İnsan Hakları Raporunda, geçmiş yıllarda olduğu gibi, ülkemiz hakkında kaynağı belirsiz, gerçek dışı bilgiler, asılsız iddialar ve önyargılı yorumlar yer almaktadır. Bunları kınıyor ve külliyen reddediyoruz.

Ülkemizin ve bölgemizin güvenliği için, PKK/PYD/YPG, FETÖ, DEAŞ ve DHKP-C başta olmak üzere terör örgütlerine karşı mücadelemiz uluslararası hukuk ve insan haklarına saygı çerçevesinde kararlılıkla devam etmektedir. Hal böyleyken, bu haklı mücadelemizin çarpıtılarak rapora yansıtılmasını kabul etmiyoruz.

Raporda, PKK’nın 2022 yılında ülkemizde gerçekleştirdiği terör saldırılarının ve örgütün işlediği gizlenemez boyutlardaki insan hakları ihlallerinin sadece bir bölümüne yer verilmesini esefle karşılıyoruz. Sözde “Suriye Demokratik Güçleri"nin Suriye’de işlediği insan hakları ihlallerine raporun Suriye bölümünde yer verilirken, bu yapının PKK/PYD/YPG terör örgütünün kontrolünde olduğundan bahsedilmemesi bir garabettir.

Bu raporun PKK/PYD/YPG ve FETÖ terör örgütlerinin faaliyetlerine göz yuman ve hatta “ortaklık” kuran bir ülke tarafından hazırlanmış olduğunu kamuoyunun dikkatine getiriyor, raporun meşruluğu ile inandırıcılığını sorguluyoruz. Siyasi saiklerle şekillendirildiği açık olan ve objektiflikten tamamen uzak bu raporun ciddiye alınacak bir yanı bulunmadığını bir kez daha vurguluyor, ABD’yi insan hakları konusunda kendi siciline odaklanmaya davet ediyoruz.

Türkiye, bu asılsız ve yanlı ithamlara itibar etmeden, kendi vatandaşları ile evsahipliği yaptığı milyonlarca kişinin haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir."

Fotoğraf: AA

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