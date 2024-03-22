Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Teyit "Türkiye'de tapuların Dünya Bankası'na teminat olarak gösterildiği" iddiası

        "Türkiye'de tapuların Dünya Bankası'na teminat olarak gösterildiği" iddiası

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Türkiye'de vatandaşların tapuları Dünya Bankası'na teminat olarak gösterildi" iddiasına ilişkin açıklama yaptı. "Tapu kayıtlarının e-Devlet üzerinden sorgulandığında sistemde yaşanan bir hata nedeniyle 'müşterek' ifadesinin görüldüğü" aktarılan açıklamada, teknik hatanın düzeltilerek TAKBİS ve Webtapu ile e-Devlet üzerinden ulaşılabilen tapu kayıtlarının yeknesaklığının sağlanması için gerekli teknik çalışmanın başlatıldığı belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2024 - 08:53 Güncelleme: 22.03.2024 - 08:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Türkiye'de tapuların Dünya Bankası'na teminat olarak gösterildiği" iddiası
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok sayıda içerik sosyal medya platformlarında çarpıtılarak veya bağlamından koparılarak dolaşıma sokuluyor. Dolaşıma sokulan içeriklerin çoğalması, kullanıcıların yanılmasına neden olabiliyor. Böylece gerçekle uzaktan yakından ilgisi bulunmayan içerikler sosyal medyada art arda paylaşılarak gerçek bilgi sanılıyor.

        Bunlar biri de sosyal medya platformu X'te tapulara "müşterek" ibaresi eklenerek, "Tapular Dünya Bankası'na teminat olarak gösterildi" şeklinde dolaşıma sokuldu.

        REKLAM

        X'te tapu senetlerinin e-Devlet üzerinden sorgulama görüntülerini paylaşan kullanıcılar, "Hisse Tipi" bölümünde yazan "Müşterek" ifadesine dikkat çekti. Müşterek tapu, birden fazla kişinin ortak mülkiyetinde olan bir gayrimenkulün tapu kaydını ifade ediyor.

        Mülkiyeti tek bir kişiye ait gayrimenkullerden bazılarının e-Devlet sisteminde "müşterek" olarak görünmesinin nedenini sorgulayan kullanıcılar oldu.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, iddianın asılsız olduğunu açıklayan bir paylaşım yaptı. "Tapuların Dünya Bankası'na teminat olarak gösterildiği" iddiasının ele alındığı açıklamada, "Tapu kayıtlarının e-Devlet üzerinden sorgulandığında sistemde yaşanan bir hata nedeniyle 'müşterek' ifadesinin görüldüğü" aktarıldı. Teknik hatanın düzeltilerek TAKBİS ve Webtapu ile e-Devlet üzerinden ulaşılabilen tapu kayıtlarının yeknesaklığının sağlanması için gerekli teknik çalışmanın başlatıldığı belirtildi.

        Teknik çalışma ile hatanın giderilmesinin ardından, sosyal medya kullanıcıları X hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarda tapulardaki "müşterek" ibaresinin kaldırıldığını aktardı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #dezenformasyon
        #TAPU
        #e-devlet
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Melisa silahla teslim oldu! Kocaya kurşun yağmuru!
        Melisa silahla teslim oldu! Kocaya kurşun yağmuru!
        ABD Adalet Bakanlığı'ndan Apple'a tekelleşme davası: Şirket nelerle suçlanıyor?
        ABD Adalet Bakanlığı'ndan Apple'a tekelleşme davası: Şirket nelerle suçlanıyor?
        Peş peşe kazada can pazarı! 2 ölü, 7 yaralı
        Peş peşe kazada can pazarı! 2 ölü, 7 yaralı
        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hayatını kaybetti
        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hayatını kaybetti
        İzmir'de kan donduran kuyumcu cinayeti!
        İzmir'de kan donduran kuyumcu cinayeti!
        Netanyahu'nun evinin önünde protesto
        Netanyahu'nun evinin önünde protesto
        Yağmur ve kar yağışı alarmı! Üst üste uyarı
        Yağmur ve kar yağışı alarmı! Üst üste uyarı
        Bir yastıkta kocamak tarih mi oluyor?
        Bir yastıkta kocamak tarih mi oluyor?
        Sendikacının kıdem tazminatı isyanı
        Sendikacının kıdem tazminatı isyanı
        17 bıçak darbesiyle öldürdü! Kafası gitti hatırlayamadı!
        17 bıçak darbesiyle öldürdü! Kafası gitti hatırlayamadı!
        ABD'nin Gazze tasarısı oylanacak
        ABD'nin Gazze tasarısı oylanacak
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        Sevgilisine memleketini gezdirdi
        Sevgilisine memleketini gezdirdi
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        Ceviz suyunun sağlığa olan 10 yararı
        Ceviz suyunun sağlığa olan 10 yararı
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Semih ve Ahmetcan açıklaması
        Semih ve Ahmetcan açıklaması
        "Sonuçları erken görüyor ama ilan etmiyoruz"
        "Sonuçları erken görüyor ama ilan etmiyoruz"
        İlk defa bir hastaya domuz böbreği naklettiler
        İlk defa bir hastaya domuz böbreği naklettiler
        Şahin değil 'kartal'
        Şahin değil 'kartal'
        Habertürk Anasayfa