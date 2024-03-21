Cem Yılmaz, sevgilisi Necla Karahalil, ilk kez el ele görüntüledi

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Zafer Algöz, annesi Güner Algöz 83 yaşında hayata veda etmişti. Cem Yılmaz da yakın arkadaşını bu zor gününde yalnız bırakmamış ve cenaze töreninde yanında bulunmuştu. Yılmaz, törene sevgilisi Necla Karahalil ile katılmış ve ikili ilk kez yan yana objektiflere yansımıştı.